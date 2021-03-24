快訊

我AZ疫苗不良事件累計共4人 陳時中接種處「壓了有點痛」

境外+2 印尼籍女學生當地確診 持陰性報告來台卻復陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外銷新加坡鳳梨品質出包 神農獎得主：自我把關很重要

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
第32屆十大神農獎得主、嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，外銷鳳梨要顧好品質，果農、合作社場建立品牌，自我把關很重要。圖／取自陳映延臉書
第32屆十大神農獎得主、嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，外銷鳳梨要顧好品質，果農、合作社場建立品牌，自我把關很重要。圖／取自陳映延臉書

中國大陸禁止台灣鳳梨進口後，外銷分散轉到新加坡等其他國家，但有新加坡蔡姓台商投書指買到的台灣鳳梨品質有問題。去年榮獲第32屆十大神農獎的嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，外銷鳳梨要顧好品質，果農、合作社場建立品牌，自我把關很重要。

陳映延說，各國對農產品進口都訂有SOP的標準作業流程，除藥檢合格，日本要求產銷履歷，新加坡有藥檢流程，就如同國外水果在台灣市場上市，消費者選購會看進口水果品牌，鳳梨出口到國外市場上市也一樣，接受消費者檢視。

陳映延表示，產銷履歷可以追溯生產者，顧好水果品質，保障消費者，打貓合作社外銷的鳳梨定會顧好品質，包括採收成熟度、口感及外觀等，還要通過藥檢，符合SGS相關規範，按出口國家訂的作業裝櫃外銷。

他說，就如同日本青森蘋果在台灣上市，果品分級價格不同，同樣鳳梨外銷，每箱鳳梨按分級品質，價格也不同，台灣鳳梨外銷，事關整體信譽，果農最重要是做好品質自我把關。

農委會頒神農獎肯定陳映延致力培育玉蘭花、百香果、櫻桃、琉璃、水蜜桃鳳梨等5種鳳梨新品種，有不同香氣與味道，更研發全國第一台乘坐式雙行中耕施肥機，解決缺工問題，還創立品牌帶動社區發展。陳映延是家族中繼叔叔陳憲星、媽媽陳謝美瑛第3位獲此殊榮的得獎人。

去年4月鳳梨產期，遭遇新冠肺炎衝擊，外銷大陸受阻，訂單大減，嘉縣府輔導打貓果菜生產合作社與大日成功青果有限公司，洽談外銷日本，首批裝櫃6.7公噸鳳梨銷日，在大阪多家超市上市，今年大陸禁台灣鳳梨，縣府持續協助合作社開拓內外銷市場。

鳳梨 日本 新加坡

延伸閱讀

網傳強銷企業「兄弟鳳梨」 台南農產運銷向警備案

賴清德出席台商總會活動 感謝台商大力認購鳳梨

陸學者：陸禁台鳳梨 對兩岸貿易有積極促進作用

銷星台灣鳳梨品質遭質疑 農委會：初判是個案

相關新聞

史上最萌！IKEA限量鯊魚口罩「只送不賣」獲得方法曝光

近期成為IKEA最招牌吉祥物的鯊魚，居然推出的限量版的聯名口罩，而且只送不賣，該如何獲得呢？

宜蘭民宿1晚近4千竟是霉味公寓 網PO日本同等價位房超驚艷

一名女子在連假期間入住宜蘭民宿，卻發現一晚要價3780元的房間，竟是改成3房的舊公寓出租，走進房門盡是霉味，還發現可怕未處理的塞滿菸蒂頭的杯子，在向原訂房來源知名旅遊訂房平台反映後，得到卻是「很遺憾無法幫忙」7個字，在求助無門的結果下，女子只好付了全額逃離這個可怕的房間。

Rain的巨星傳奇：沒有鏡頭的私人時刻，也為了幸福而努力著

如果15年前你是Rain的粉絲，曾經跟著他跑遍亞洲各國的巡迴演唱會，登上紐約麥迪遜花園廣場表演，還錄製了MTV特別節目《Rain在紐約》，兩度入圍《時代雜誌》最具百大影響力人物...

現身片場、做好工作接著離開 演員Carey Mulligan的獨到演藝哲學

與多數人相同，Carey Mulligan去年大部分的時間都足不出戶。而採訪這天，她人正在英國Devon郡家中的臥房。

行跡的探索 探索的過程互相取得平衡

建築語彙中處理著不同的關係不只是單純的營造 而是探索的過程互相取得平衡的狀態。

金生儀百達翡麗擴店開幕 熱門Nautilus金鷹表限時展出

台灣鐘表圈最富盛名的頂級表店之一金生儀，在1977年首度與瑞士「表王」百達翡麗（Patek Philippe）展開合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。