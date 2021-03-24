外銷新加坡鳳梨品質出包 神農獎得主：自我把關很重要

中國大陸禁止台灣鳳梨進口後，外銷分散轉到新加坡等其他國家，但有新加坡蔡姓台商投書指買到的台灣鳳梨品質有問題。去年榮獲第32屆十大神農獎的嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，外銷鳳梨要顧好品質，果農、合作社場建立品牌，自我把關很重要。

陳映延說，各國對農產品進口都訂有SOP的標準作業流程，除藥檢合格，日本要求產銷履歷，新加坡有藥檢流程，就如同國外水果在台灣市場上市，消費者選購會看進口水果品牌，鳳梨出口到國外市場上市也一樣，接受消費者檢視。

陳映延表示，產銷履歷可以追溯生產者，顧好水果品質，保障消費者，打貓合作社外銷的鳳梨定會顧好品質，包括採收成熟度、口感及外觀等，還要通過藥檢，符合SGS相關規範，按出口國家訂的作業裝櫃外銷。

他說，就如同日本青森蘋果在台灣上市，果品分級價格不同，同樣鳳梨外銷，每箱鳳梨按分級品質，價格也不同，台灣鳳梨外銷，事關整體信譽，果農最重要是做好品質自我把關。

農委會頒神農獎肯定陳映延致力培育玉蘭花、百香果、櫻桃、琉璃、水蜜桃鳳梨等5種鳳梨新品種，有不同香氣與味道，更研發全國第一台乘坐式雙行中耕施肥機，解決缺工問題，還創立品牌帶動社區發展。陳映延是家族中繼叔叔陳憲星、媽媽陳謝美瑛第3位獲此殊榮的得獎人。

去年4月鳳梨產期，遭遇新冠肺炎衝擊，外銷大陸受阻，訂單大減，嘉縣府輔導打貓果菜生產合作社與大日成功青果有限公司，洽談外銷日本，首批裝櫃6.7公噸鳳梨銷日，在大阪多家超市上市，今年大陸禁台灣鳳梨，縣府持續協助合作社開拓內外銷市場。