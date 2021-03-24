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一天瘦一公斤？ 食藥署公布這五大廣告 提醒別再上當

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
許朝凱說，食品、化粧品誇大不實廣告的類型，以強調「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「抵抗力」、「眼疾」及「骨骼肌肉」等效果最多。記者楊雅棠／攝影
許朝凱說，食品、化粧品誇大不實廣告的類型，以強調「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「抵抗力」、「眼疾」及「骨骼肌肉」等效果最多。記者楊雅棠／攝影

「黑髮再現390％」、「一天瘦一公斤」，這些廣告台詞你看過嗎？小心這些都是騙人的。衛福部食藥署今公布五大違規廣告，包括是「日本全新黑髮極限毛髮賦活精華EX-PLUS」、「日本仁丹5X特效晶球益纖菌」、「PBF紐西蘭波森莓」、「愛適新」以及「走若飛駝鳥精」，提醒民眾別輕信誇大不實的違規廣告，以免破財又買到沒用的產品。

食藥署企科組組長許朝凱表示，去年全國共查獲5742件違規廣告，開出2億134萬元罰鍰。但這些廣告甚至有的已被開罰至上百萬，仍罰不怕，繼續熱播。

許朝凱說，食品、化粧品誇大不實廣告的類型，以強調「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「抵抗力」、「眼疾」及「骨骼肌肉」等效果最多。

從各類型廣告違規排名來看，皮膚美容化妝品類違規第一名是「日本全新黑髮極限毛髮賦活精華EX-PLUS」，宣稱可讓毛囊細胞再生760%、毛細血管再生810%、黑髮再現390%，開罰58次；瘦身減肥類食品第一名是「日本仁丹5X特效晶球益纖菌」，宣稱一天能瘦1公斤，開罰60次。

抵抗力食品第一名為「PBF紐西蘭波森莓」，宣稱可逆轉修護肺部細胞，緩解肺部慢性發炎和纖維化，開罰39次；眼疾類食品第一名為「愛適新」，宣稱是唯一可使眼睛幹細胞增生800%，達到眼部修復治癒率100%，開罰39次；骨骼肌肉類食品第一名為「走若鴕鳥精」，則宣稱可以達到快速補骨的作用，開罰32次。

食藥署也分析違規廣告常用的手法主要有四種，包括標榜成分及其生理作用機制、恐嚇及暗示做法、使用前後的比較，以及使用心得，藉以凸顯產品效果，實則宣播誇大不實廣告。

許朝凱說，依據食安法規定，如果食品涉及不實、誇張或易生誤解，可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。化粧品則依化粧品衛生安全管理法規定，若涉及虛偽或誇大，可處4萬元以上20萬元以下罰鍰；涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

皮膚美容化妝品類違規第一名是「日本全新黑髮極限毛髮賦活精華EX-PLUS」。圖／食藥署提供
皮膚美容化妝品類違規第一名是「日本全新黑髮極限毛髮賦活精華EX-PLUS」。圖／食藥署提供
食藥署今公布五大違規廣告。圖／食藥署廣告
食藥署今公布五大違規廣告。圖／食藥署廣告

廣告 日本 食藥署

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