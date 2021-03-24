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熱血相挺！2021「大港開唱音樂祭」台啤聯名款限量上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
台灣啤酒除了於高雄「2021大港開唱音樂祭」現場設置攤位，也將推出 「金牌台啤x大港開唱」聯名啤酒、限量上市。圖 / 台灣啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣啤酒除了於高雄「2021大港開唱音樂祭」現場設置攤位，也將推出 「金牌台啤x大港開唱」聯名啤酒、限量上市。圖 / 台灣啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南台灣最大規模的大型音樂季、高雄「2021大港開唱音樂祭」，將在樂迷期待下於本周末3月27、28日，於高雄駁二藝術特區盛大舉行。雖然停辦一年，但在台灣防疫有成下，「大港開唱」捲土重來，預計邀請120組樂團樂手，即將成為南台灣周末一大盛事，台灣啤酒除了於現場設置攤位，也將推出 「金牌台啤x大港開唱」聯名啤酒、限量上市。

「金牌台啤 x 大港開唱」聯名啤酒的設計融入大港開唱的主視覺與主標語：「音樂人生」。瓶標設計並將南霸天、海龍王、女神龍、大雄丸、出頭天、藍寶石、小港祭等主舞台視覺，巧妙以網點手法繪製成人頭、船錨、波浪藏入瓶身圖像。

「金牌台啤 x 大港開唱」聯名啤酒即日起於南部縣市限定上市，高雄、台南地區可前往全聯、7-ELEVEN、全家、萊爾富等通路，或於大港開唱活動現場台啤攤位直接購入；台啤攤位當天提供現場啤酒優惠價3罐100元，還有轉盤遊戲等趣味挑戰，於攤位拍照打卡，再送贈品一份，更多資訊，則可洽台灣啤酒官方網站或臉書粉絲專頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤攤位當天提供現場啤酒優惠價3罐100元，還有轉盤遊戲等趣味挑戰，於攤位拍照打卡，再送贈品一份。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台啤攤位當天提供現場啤酒優惠價3罐100元，還有轉盤遊戲等趣味挑戰，於攤位拍照打卡，再送贈品一份。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

大港開唱 酒駕

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