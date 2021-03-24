史上最萌！IKEA限量鯊魚口罩「只送不賣」獲得方法曝光
近期成為IKEA最招牌吉祥物的鯊魚，居然推出的限量版的聯名口罩，而且只送不賣，該如何獲得呢？
IKEA把旗下最夯的鯊魚，變成藍色、黃色的口罩，把鯊魚圖案印上去，從3月25日至4月11日，凡持宜家卡消費家具、家飾品單筆滿1,200元，可獲得IKEA特製限量版鯊魚口罩乙組；滿5,000元可獲得500元商品抵用券乙張，就要讓大家去IKEA好好消費。
已經過了春分，準備迎接春天到來，接下來還有一連串連假，最適合在家與朋友聚會，IKEA也推出全新INBJUDEN限量系列，整體概念以春天的盎然綠意為靈感，大量運用透明設計、嫩芽綠的線條圓點、粉色的百合花圖樣為主軸，結合玻璃、不銹鋼等不同材質的商品，包辦各種室內、室外的佈置商品。
全系列包括餐盤、杯子、冰鎮桶等餐具、桌巾、靠枕等布織品，以及周邊佈置用的花瓶、掛飾等，包辦所有派對需求，能跟朋友來場春日的聚會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言