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史上最萌！IKEA限量鯊魚口罩「只送不賣」獲得方法曝光

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA推出限量版鯊魚口罩，只送不賣。圖／IKEA提供
IKEA推出限量版鯊魚口罩，只送不賣。圖／IKEA提供

近期成為IKEA最招牌吉祥物的鯊魚，居然推出的限量版的聯名口罩，而且只送不賣，該如何獲得呢？

IKEA把旗下最夯的鯊魚，變成藍色、黃色的口罩，把鯊魚圖案印上去，從3月25日至4月11日，凡持宜家卡消費家具、家飾品單筆滿1,200元，可獲得IKEA特製限量版鯊魚口罩乙組；滿5,000元可獲得500元商品抵用券乙張，就要讓大家去IKEA好好消費。

已經過了春分，準備迎接春天到來，接下來還有一連串連假，最適合在家與朋友聚會，IKEA也推出全新INBJUDEN限量系列，整體概念以春天的盎然綠意為靈感，大量運用透明設計、嫩芽綠的線條圓點、粉色的百合花圖樣為主軸，結合玻璃、不銹鋼等不同材質的商品，包辦各種室內、室外的佈置商品。

全系列包括餐盤、杯子、冰鎮桶等餐具、桌巾、靠枕等布織品，以及周邊佈置用的花瓶、掛飾等，包辦所有派對需求，能跟朋友來場春日的聚會。

IKEA推出全新INBJUDEN限量系列，為家裡增添春意。圖／IKEA提供
IKEA推出全新INBJUDEN限量系列，為家裡增添春意。圖／IKEA提供
IKEA推出全新INBJUDEN限量系列。圖／IKEA提供
IKEA推出全新INBJUDEN限量系列。圖／IKEA提供
IKEA推出全新INBJUDEN限量系列，為家裡增添春意。圖／IKEA提供
IKEA推出全新INBJUDEN限量系列，為家裡增添春意。圖／IKEA提供

IKEA 鯊魚 口罩

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