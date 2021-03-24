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全台最大！春季美容展明天世貿一館登場 銅板價買好貨

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
美容展推出「玩美研究所2.0」，讓大家體驗手作。圖／主辦單位提供
美容展推出「玩美研究所2.0」，讓大家體驗手作。圖／主辦單位提供

保養、彩妝與美甲美髮控們超期待，終於等到全台最大的「第31屆國際美容化妝品展－台北春季展」，將於明天（3月25）起至3月29日於台北世貿一館登場，聚集超過100家廠商，商品特價最低100元有找，入場還能抽Dyson吹風機、iPad Air4，搭配各種手作體驗、小清新市集、美麗大師論壇、春媚髮妝時尚秀等，活動滿滿超好逛、又好買。

國際美容化妝品展今年以「媚力」為主題，要讓女人能夠掌握魅力，眾多品牌、商品下殺3折起，如睫老闆免削式眉膠筆原價299元，展場特價79元；艾諾琪博妞聯名化妝刷12件套組原價1,679元、特價1,090元；儕鋒立體捲翹睫毛膏原價198元、特價149元；其他品牌如露得清、林三益刷具、CUCCIO、泉麗方等均有必買超殺商品。

前三天的舞台活動攜手THBA，打造「2021 春魅髮妝時尚周」，包括髮妝時尚秀、紋繡之星大賽，讓大家掌握最新的流行趨勢；3月28日起，則有「玩美研究所2.0」，包括香氛蠟燭、皮雕及手作乾燥花、絹印，讓大家可以報名體驗手作。為滿足大家逛展的多樣化元素，特別聯名「那個市集」推出小清新風格的市集，集結包括氮氣咖啡、甜甜圈、手工皂到珠寶手工藝等攤位。

許多女人最愛的美睫，美容展打造「尊爵美容室2.0」，現場可以體驗美睫，有最專業的服務與手法。

入場美容展就能抽Dyson吹風機、iPad Air4，另也推出「媚力綻放」活動，邀請大家戴口罩拍照上傳至活動網站，票選前10名有機會帶走Jo Malone、Sisley、Lancôme等美妝人氣獎。

第31屆國際美容化妝品展－台北春季展

時間：2021年3月25日至29日

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

官方網站：https://expo.udn.com/Taipei-ssbeauty/

儕鋒立體捲翹睫毛膏原價198元、特價149元。圖／主辦單位提供
儕鋒立體捲翹睫毛膏原價198元、特價149元。圖／主辦單位提供
睫老闆免削式眉膠筆原價299元，展場特價79元。圖／主辦單位提供
睫老闆免削式眉膠筆原價299元，展場特價79元。圖／主辦單位提供
美容展推出「玩美研究所2.0」，讓大家體驗手作。圖／主辦單位提供
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美容展與THBA合作打造「2021 春魅髮妝時尚周」。圖／主辦單位提供
美容展與THBA合作打造「2021 春魅髮妝時尚周」。圖／主辦單位提供
艾諾琪博妞聯名化妝刷12件套組原價1,679元、特價1,090元。圖／主辦單位提供
艾諾琪博妞聯名化妝刷12件套組原價1,679元、特價1,090元。圖／主辦單位提供

化妝品 吹風機

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