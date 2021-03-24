食品稱可治病、減肥別再信 違規廣告年罰逾2億

許多食品廣告宣稱可治療青光眼、逆轉肺纖維化都是假的，食藥署去年在全台揪出5742件違規廣告、開罰逾新台幣2億元，以宣稱美容、減肥、增強抵抗力、治療眼疾、強化骨骼等最多。

隨健康意識抬頭，違法宣稱有神奇療效的食品、藥物、化妝品廣告也愈來愈多，衛生福利部食品藥物管理署今天上午召開記者會，呼籲民眾勿輕信違規廣告。

食藥署企科組組長許朝凱今天表示，國內違規廣告以強調「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「抵抗力」、「眼疾」及「骨骼肌肉」等5大類效果最多。

進一步分析5類效果中違規率最高的產品，包括宣稱可治療禿頭的「日本全新黑髮極限毛髮賦活精華EX-PLUS」，宣稱吃了就會變易瘦體質的「日本仁丹5X特效晶球益纖菌」，宣稱可逆轉肺纖維化的「PBF紐西蘭波森莓」、宣稱可治療白內障及青光眼的「愛適新」，以及吃了就能健步如飛的「走若飛駝鳥精」。

許朝凱指出，去年全台共揪出5742件違規廣告，開罰2億1000多萬元，比前一年6275件略少。

許朝凱表示，違規廣告常見4大類手法包括像是標榜可以改變生理機制、恐嚇及暗示、使用前後比較、以使用心得凸顯產品效果，實際上大多都是誇大不實廣告；他強調，食品只能提供人體所需的營養素及熱量，化妝品僅施於人體外部修飾容貌，並不具任何療效。

違規刊登誇大不實廣告者，食品依法可開罰4萬至400萬元，宣稱醫療效能可罰60萬至500萬元；化妝品涉及虛偽或誇大，涉及宣稱醫療效能可處60萬至500萬元罰鍰。