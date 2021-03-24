「櫻桃小丸子」春天系列醫療口罩限量預購時間快鎖定

大人小孩都喜歡的櫻桃小丸子又有新款口罩！PChome 24h購物將於3月26日上午10點準時開放限量預購CAiRE艾可兒「櫻桃小丸子」春天系列醫療口罩，分別推出「櫻桃小丸子&小玉款」及「櫻桃小丸子&花輪款」，外盒帶有春天感的櫻花結合日系窗花元素，呈現熱鬧活潑的氛圍，口罩印上櫻桃小丸子與好友小玉、花輪、濱崎、丸尾等Q版頭像，陪大小朋友一起迎接快樂的兒童節。

PChome 24h購物先前開賣第一波CAiRE艾可兒「櫻桃小丸子」醫療口罩，短短15分鐘內就全數銷售一空，此次再度推出第二波「櫻桃小丸子」春天系列醫療口罩，預計將再掀起一波搶購熱潮，兩款口罩皆有成人、兒童、幼幼等3種尺寸，單盒12片裝特價198元、指定3盒組合價594元，一次滿足大人與小孩的願望，是連假出遊非戴不可的萌系口罩。