指甲刺到肉恐越剪越糟 醫授5招防凍甲上身

多數人都有指甲刺到肉的經驗，亂剪當心愈剪愈糟。醫師提醒，指甲周圍疼痛、指甲刺進肉是凍甲徵兆，切記別穿不合腳鞋子、避免碰撞、指甲平剪、保濕雙腳及每天將指肉往外撥。

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐今天上午在衛教記者會中表示，凍甲是因為指甲與旁邊甲溝反覆摩擦形成甲溝炎，造成紅腫疼痛、反覆性感染或長出肉芽組織，嚴重甚至可能引起潰瘍或蜂窩性組織炎。

蔡長祐表示，凍甲的發生與5大因素有關，例如穿不合腳或過緊的鞋子、過度修剪指甲、先天性甲面過寬、反覆拔除指甲等，另外扁平足由於大腳趾容易著地，也可能導致甲床邊緣摩擦，引發凍甲。

凍甲初期看似問題不大，但可能常常復發，影響生活品質，蔡長祐說，根據臨床觀察，很多凍甲患者為了減緩腳趾疼痛，選擇將指甲修得更短，但可能讓後來長出的指甲更彎曲、更容易刺進周圍的皮膚，造成慢性甲溝炎。

蔡長祐指出，甲溝炎依程度有不同治療方式，除了拔除部分指甲，修剪過度增生肉芽組織外，也可以利用指甲矯正器治療；指甲矯正的原理是利用記憶金屬絲、膠狀貼片等素材產生回彈力量，將捲曲指甲扳平。

想避免凍甲上身，蔡長祐傳授護甲5招，包括不要穿不合腳的鞋子、避免激烈碰撞、指甲要平剪、以乳液或足霜保濕雙腳、每天用手將指甲肉往外撥，幫助恢復彈性。

蔡長祐提醒，民眾若指甲周圍老是疼痛、指甲旁邊常常流膿或流血，或是指甲經常插入旁邊的肉，就要小心凍甲危機，切勿將指甲修剪過短，應尋求專科醫師協助，找出治療方法，擺脫凍甲人生。