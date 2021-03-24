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點主餐送沙拉吧「吃到飽」360元起！新板希爾頓出新招

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
自助甜點區至少有8種選擇。圖／台北新板希爾頓提供
自助甜點區至少有8種選擇。圖／台北新板希爾頓提供

疫情後，「百元經濟學」當道，就連星級飯店也不斷出擊、搶攻外食族荷包。台北新板希爾頓酒店3樓的「悅∙市集全日餐廳」將於3/25起，以全新型態、全新菜單推出semi-buffet，平日只要360元起，即可從7款義大利麵到4款燴飯與燉飯中，任選一道主餐、並免費自助暢享沙拉吧。

業者表示，17道主菜中，有近10道皆不超過400元，誠意十足，就算捨棄午休、或請特休來用餐都划算。不僅如此，隨主餐附贈的沙拉吧菜色也不馬虎，光是甜點就有8款，菜色多樣精緻；加價120元還可享紅、白酒、啤酒及指定調酒無限歡暢。

悅∙市集的全新菜單，17道主餐從360~980元，包括最受歡迎的奶油義大利麵、茄汁鮮蝦細扁麵、泰式蔬菜咖哩飯、松露野菇燉飯，或者精緻的爐烤櫻桃鴨、黑胡椒蔥香比目魚、美國肋眼牛排等。

新板希爾頓指出，悅∙市集全日餐廳的全新轉型，希望是「不僅是商業午餐」的消費型態，主打不需高預算也能享受CP值高的豐富餐點。除了主餐，多樣化的沙拉吧也是亮點，從冷盤、熱菜到TWG茶包、莫凡彼冰淇淋等都可無限享用。相關資訊可洽：02-2958-3000轉悅∙市集全日餐廳。

台北新板希爾頓酒店悅∙市集，空間寬敞、適合歡聚。圖／台北新板希爾頓提供
台北新板希爾頓酒店悅∙市集，空間寬敞、適合歡聚。圖／台北新板希爾頓提供
Semi-Buffet的主餐選項豐富多樣。圖／台北新板希爾頓提供
Semi-Buffet的主餐選項豐富多樣。圖／台北新板希爾頓提供

義大利 希爾頓

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