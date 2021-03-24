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影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

3種濃郁地瓜＋QQ圓！「纖三薯」化身「大理石雪糕」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
纖三薯QQ雪糕擁有宛若地瓜球的風味，每支48元。圖／健司提供
纖三薯QQ雪糕擁有宛若地瓜球的風味，每支48元。圖／健司提供

過去引起網友間熱烈討論、在好市多熱賣的「纖三薯」脆片，自即日起將化身為「纖三薯脆片QQ雪糕」，於全台7-ELEVEN獨家限定，讓民眾可以品嚐到由3種地瓜與紫玉地瓜圓共同搭配而成的香濃滋味。4月20日前，還可享2件95折的嘗鮮優惠價。

由健司（Kenji）於好市多販售的「纖三薯」脆片，使用了台57黃地瓜、台66橘地瓜，以及台73紫地瓜等3種台灣在地農作的地瓜，經過低溫油炸後製成脆片。由於口感香脆又可口，除了直接品嚐外，還可以搭配牛奶、優格品嚐，或是當成沙拉配料，因此成為健司的人氣商品。

此次全新推出的「纖三薯QQ雪糕」，即是將纖三薯脆片化身成為香甜冰品，同樣延續使用台57黃地瓜、台66橘地瓜、台73紫地瓜為主角，再加上口感彈牙的紫玉地瓜圓，不僅吃得到地瓜濃郁的甘醇香甜，還有紫玉地瓜圓的彈性口感。同時纖三薯QQ雪糕也以地瓜的黃、橘色系為基調，渲染出紫色雲彩的大理石紋路，更添雪糕的華麗顏值與時尚感，適合民眾打卡。

纖三薯QQ雪糕自3月24日起於7-ELEVEN獨家販售，每支48元，3月24日至4月20日期間，可享2件95折的嘗鮮優惠。

纖三薯脆片化身為纖三薯QQ雪糕，即日起於7-11開賣。圖／健司提供
纖三薯脆片化身為纖三薯QQ雪糕，即日起於7-11開賣。圖／健司提供

好市多 冰品

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