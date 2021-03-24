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JJ林俊傑送自己生日禮物 ！旗下潮牌SMG與Reebok跨界推出限定潮鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
林俊傑找來Reebok與個人潮牌SMG合作，推出限量Instapump Fury聯名鞋。圖／Reebok提供
林俊傑找來Reebok與個人潮牌SMG合作，推出限量Instapump Fury聯名鞋。圖／Reebok提供

本月底就要滿40歲的金曲歌王JJ林俊傑，送給了自己一份生日禮物，找來Reebok與個人潮牌SMG合作，預計在他生日的當天開賣聯名限定 Instapump Fury鞋，在潮流圈引起熱烈討論。

男星中不少人都有投資自創潮牌服飾，而且還頗受到歡迎，JJ林俊傑的SMG就是其中之一。自2008年創立以來，也經營得有聲有色，過去也曾經和G-Shock等品牌聯名過，在潮流圈具有一定影響力。而兩週前，林俊傑就在個人的instagram中宣告將有聯名鞋款的推出，近日也正式曝光要與Reebok合作的各項細節，包括將在3月25日在SMUDGEstore Taipei店上，舉辦為期僅3小時的主題展。但品牌粉絲最關注的還是此次跨界推出的 Instapump Fury鞋款。首波上市日期，也選在林俊傑生日的3月27日，分別於SMUDGEstore台北、上海和台中據點搶先開賣。

SMG x Reebok Instapump Fury聯名鞋5,250元，首波開賣時間為3月27日。圖／Reebok提供
SMG x Reebok Instapump Fury聯名鞋5,250元，首波開賣時間為3月27日。圖／Reebok提供

除了在外觀上保留了 Instapump Fury獨特的裁片式結構以及藉由鞋舌上的充氣按鈕來達到貼腳效果，同時也融入SMG擅長的軍事與 Outdoor設計元素。Reebok加入特別開發的強化織帶作為裝飾線條兼鞋舌拉片，配色上更以灰綠色調來呼應SMG品牌風格，搭載必備的 HEAXLITE蜂巢緩震中底之外，鞋跟處也配置了織帶與D型工作環；底層也加強一層為鞋款量身打造鋸齒外底，能適應不同地形與天氣變化穿搭。除了3月27日先開賣之外，Reebok官方網站及指定店點，則選在4月3日同步販售。

SMG與Reebok Instapump Fury聯名鞋，除了3月27日先開賣，Reebok官方網站及指定店點，則選在4月3日同步販售。圖／Reebok提供
SMG與Reebok Instapump Fury聯名鞋，除了3月27日先開賣，Reebok官方網站及指定店點，則選在4月3日同步販售。圖／Reebok提供

迎接換季到來，Converse也讓經典Chuck 70系列鞋款，改頭換面，推出包括奇幻紅、海浪撞色、香檳黃和芝麻拼接色等配色。其中鞋舌內印有星型標誌的為Converse Renew家族產品，鞋面由100% 再生聚酯纖維製作而成，其原料來自廢棄寶特瓶，旨在為環境盡一份心力的同時也讓搭配更出眾。同時Chuck 70鞋的舒適性也再度升級，採用更柔軟鞋墊，讓造型不僅出色，還能長時間穿著。

Converse夏季系列Chuck 70系列鞋2,780元。圖／Converse提供
Converse夏季系列Chuck 70系列鞋2,780元。圖／Converse提供

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