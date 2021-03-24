下午茶瘋「聯名」！保養品、花藝、冰品都化身甜蜜滋味
五星級飯店的下午茶近來掀起「聯名」風，品牌相乘主打「強強聯手」，像是台北文華東方酒店知名的青隅下午茶，正與瑞士頂級保養品牌VALMONT跨界聯名；香格里拉台北遠東的午茶派對，請來知名花藝造型師李明川捎來花香；台北萬豪酒店則攜手哈根達斯，提前送來沁涼甜蜜。
台北文華東方酒店與瑞士頂級保養品牌VALMONT合作，即起至5月9日推出「鎏金祕尋」頂級下午茶饗宴，精品級美點彷若藝術品，每套1,380元起，凡享用下午茶還可獲贈VALMONT頂級奢華保養品限量旅行禮盒；另推出「VALMONT扇悅之旅」住房專案，入住行政逸品套房，含雙人早餐、下午茶，每房38,000元起。
青隅 X VALMONT聯名下午茶處處可見創意巧思，主廚以品牌明星產品為發想，將蘋果、茉莉花、蜜桃、薰衣草等幻化為美點，像是梨子氧氣泡泡茉莉花奶酪杯、白桃玫瑰慕斯蛋糕、威尼斯故事佛手柑馬卡龍，視覺與味覺都得到大滿足。三層式下午茶除甜點外，底層為5款清爽特製鹹點，經典傳統英式司康也納入其中。
春天也是杜鵑花開的季節，香格里拉台北遠東國際大飯店即日起至4月30日，於飯店38樓馬可波羅酒廊周末限定推出「花現．香格里拉」午茶派對，請來花藝造型師李明川設計繽紛花拱門，襯托群山圍繞的台北壯麗高樓景觀，廚藝團隊也將花藝元素巧妙融入餐點，彷彿置身百花齊放的花園裡，推薦小點如番紅花蛋酪梨沙拉佐迷你貝果、榛果夾心法式閃電泡芙佐葵花子碎、接骨木花百香果帕芙洛娃等，外型精巧且獨具風味。
此外，4月17日有一場李明川指導的花藝下午茶，可體驗手作樂趣，下午茶1,080元，花藝下午茶3,680元。追蹤馬可波羅酒廊官方Instagram帳號，並打卡分享下午茶照片，還有機會抽中下午茶及粉嫩杜鵑花古瓷馬克杯。
迎接春季，台北萬豪酒店則與冰淇淋品牌哈根達斯(Häagen-Dazs)攜手推出「沁漾冰甜」聯名下午茶，即日起於Lobby Lounge限量推出，雙人下午茶每套2,080元，獨家限量贈送哈根達斯小花園萬用枕兩個。主廚特選哈根達斯人氣冰淇淋搭配繽紛糖球、酸甜草莓、藍莓、覆盆莓、黑醋栗等鮮果，創意做成造型迷人的甜漾冰球、莓果晶凍蕾絲冰杯等6款精緻甜點，搭配以北海道生食級干貝、義大利新鮮松露、肥美鴨肝等食材入菜的4款美味鹹點。
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