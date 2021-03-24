「色廊2.0」萬人進場搶拍美照！玉山e.Fingo會員享優惠

現正因疫情持續仍無法出國，國人以國內旅遊解悶，除了戶外景點外，展覽也成為大家出遊的熱門選擇。目前在華山文創園區中4B展出的「色廊2.0 – 夢境製造所」就是年輕人最喜歡的展覽之一，展間結合12種顏色與12個夢境主題，展區分別為上下兩層樓，有些房間與網路名人 見習網美小吳、Blaire、王安蕾、李花、阿卡貝拉、林進共同設計。

而其實「色廊2.0 – 夢境製造所」前身就是2018年轟動一時的「色廊展Color Gallery」，兩者都是台灣原創展覽，核心都是以主題扣連顏色去打造不同房間，賦予每個顏色靈魂，讓觀展者進入展間都能拍出不同風格的照片。而這次色廊2.0更將主題訂為「夢境」，讓想像無限延伸，增添樂趣! 此外，這次也找來心理作家「海苔熊」操刀牆面上的金句，讓房間在活潑中也多了一些知性。

色廊2.0展覽與玉山銀行攜手推出限時e.Fingo會員優惠，會員至玉山行動銀行App之e.Fingo會員專區即可領取85折優惠碼。圖／玉山銀行提供

目前「色廊2.0 – 夢境製造所」與「玉山e.Fingo會員」共同攜手祭出活動回饋，凡於3/15-4/5間至玉山行動銀行App之e.Fingo會員專區將可領取「色廊展2.0 - 夢境製造所」 udn售票網 購票85折優惠碼。