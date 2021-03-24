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影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

宜蘭民宿1晚近4千竟是霉味公寓 網PO日本同等價位房超驚艷

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子在連假期間入住羅東民宿，房內霉味超重令她嚇得付全額逃離。擷自爆料公社
一名女子在連假期間入住羅東民宿，房內霉味超重令她嚇得付全額逃離。擷自爆料公社

一名女子在連假期間入住宜蘭民宿，卻發現一晚要價3780元的房間，竟是改成3房的舊公寓出租，走進房門盡是霉味，還發現可怕未處理的塞滿菸蒂頭的杯子，在向原訂房來源知名旅遊訂房平台反映後，得到卻是「很遺憾無法幫忙」7個字，在求助無門的結果下，女子只好付了全額逃離這個可怕的房間。

該名女子17日在「爆料公社」PO文，表示自己於今年228連假期間，入住一間位於宜蘭羅東車站附近的民宿，稱她找到民宿地點時竟有點心驚，眼前的民宿竟是位在舊公寓4樓，一間由公寓住宅改成3房的出租民宿，在3點半抵達後推開門頓時霉味襲來，發現陽台上擺放有滿滿菸蒂的杯子，窗簾跟浴室也都有明顯霉菌。

原PO原想不麻煩主人的情況下，自行開冷氣欲圖改善。爾後便與友人外出，沒料到在晚間8點半回房後仍絲毫沒改善。原PO想向民宿主人溝通退費離開，卻被民宿主人以「已入住5小時」依照旅訴法無法退費，須全額支付。

因商量無果，原PO改向原訂房的旅遊訂房平台尋求協助，但對方竟只告知她「很遺憾無法幫忙」，令原PO相當心寒，她認為想求助並非只是要求全額退費，而是站在消費者的立場，想做出任何的良性溝通，在這次不愉快的民宿經驗後，她只盼別再有無辜消費者入住這間民宿了。

有網友在原PO留言下方貼出一張在日本約台幣3千多元能住到的民宿品質，已能擁有一間乾淨的和室，也有網友稱，其實台灣的民宿好的還是很多，「可惜還是有無良商人」，也有在地人表示，「旁邊的民宿更好更便宜，」，更有人為原PO抱屈：「髒到這樣。憑什麼叫民宿」。

有網友在這篇民宿抱怨文下方，PO出一張日本同等價位的民宿照片。擷自網友留言
有網友在這篇民宿抱怨文下方，PO出一張日本同等價位的民宿照片。擷自網友留言

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