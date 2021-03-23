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高雄民眾久等了！王品「和牛涮」首度進軍左營
王品集團近年積極拓展「吃到飽」市場，其中擔任先發部隊的「和牛涮」，繼於台南開設南台灣首店後，又將再進軍左營，開設高雄首間門市。未來想要大口品嚐和牛鍋物的高雄民眾，將有更方便的新選擇。
和牛涮日式鍋物放題是王品首間吃到飽餐廳，標榜以美國極上和牛、安格斯牛等肉品擔任主角，供應有涮和牛、炙燒和牛壽司、極上和牛黑咖哩等和牛料理，還有火鍋漿餃、蔬菜等70餘種食材，霜淇淋、甜點、飲品等配餐也通通都是無限供應。菜單共區分為4種價位，分別為特賞豚雞套餐、只要安格斯套餐、極上和牛套餐、頂級和牛套餐，每人用餐價位自378～718元起。
和牛涮自去年3月於台北東區商圈開設首間門市，目前在板橋、台中、台南均有門市。即將開幕的和牛涮左營店，目前已經進入人才招募階段，傳言將進駐環球新左營車站。而除了推出「和牛涮」鍋物外，王品也打造新品牌「肉次方」，主打日式燒肉吃到飽，首間門市已經於台北西門町商圈試營運，獲得熱烈迴響，預計4月2日將正式開幕。
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