快訊

中職／陳子豪兩分砲收拾悍將 兄弟達成隊史第1600勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內需超給力！百貨母親節前哨戰品牌用「貨」押寶台灣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越初夏購物節4月1日起至4月14日連續兩周，新光三越會員在全台實體店、App精選優惠皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。記者沈昱嘉／攝影
新光三越初夏購物節4月1日起至4月14日連續兩周，新光三越會員在全台實體店、App精選優惠皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。記者沈昱嘉／攝影

不能出國引爆的內需力持續給力，新光三越今年第一季整體業績成長2成，當中精品帶頭成長4成最強勁，此外家用家電、美妝各有2成成長。精品買氣有多夯，以新光三越A4館的香奈兒11.12包款為例，只要一上架就會被搶光，今年新款上市到現在已賣了300多個。Dior人氣最高的Dior book tote包，也是精品客層喜愛入手標的。

精品客層有多會買？以精品為主的A4今年第一季客單成長5成，連吃的也帶動，日本知名伴手禮YOKU MOKU蛋捲，在A4兩個月賣了快8千盒，是去年的翻倍成長。A4 Dior美妝也改裝為全台最新概念店，將於3月24日全新開幕，另外，A11的香氛也是成長5成之多。

新光三越販促部協理孫紹堃表示，今年第一季成長動能主要為去年同期受疫情衝擊，今年相對成長反彈力道大，另外不出國效益持續。新光三越即將在4月1日起至4月21日展開初夏購物節，作為母親節前哨戰的初夏購物節業績，以美妝為主力大宗，在這檔期占比4成。因應內需旺盛，不少國際品牌押寶台灣，把貨往台灣送，今年平均到貨量至少都加碼2成以上，美妝品牌戰術走的是「貨足」、「大容量」、「免稅價」，要讓消費者買過癮。

為了讓消費者隨時隨地都能方便選購，新光三越初夏購物節4月1日起至4月14日連續兩周，新光三越會員在全台實體店、App精選優惠皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。beautySTAGE美麗台也同步推出線上購物節，檔期間全站化妝品滿3,000現省300，其他類別商品滿5,000現省300。

另外，統一時代百貨台北店再度攜手高雄夢時代購物中心，北高同步4月1日起推出「美人節」檔期。當中，台北統一時代首五日化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送300，是歷年美人節的最高回饋。高雄夢時代同樣在4月5日前，推出指定化妝品、內睡衣及香氛店櫃消費滿滿2,000送300，全館指定店櫃滿3,000送300，滿10,000元加碼送100元。

統一時代百貨台北店、高雄夢時代購物中心，北高同步4月1日起推出「美人節」檔期。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店、高雄夢時代購物中心，北高同步4月1日起推出「美人節」檔期。圖／統一時代提供

統一時代百貨 化妝品

延伸閱讀

DIOR推出奢華嬰兒車 網友秒回「我火速生個娃」

DIOR迪奧2021春夏最新包款、配件推薦！洋溢異國情調，神秘且浪漫

南柱赫赤裸上身性感錯視圖？DIOR夏季男裝看歐巴超長腿

史上酒齡最高威士忌站台 麥卡倫復古吧新光三越A9快閃

相關新聞

帛琉旅遊泡泡早鳥價6萬有找 首發團上架就秒殺

帛琉旅遊泡泡首發團將於4月1日成行，6家銷售的旅行社都賣得很熱絡，其中一家業者的產品今晚才上架，並推出2個名額4天3夜新...

內需超給力！百貨母親節前哨戰品牌用「貨」押寶台灣

不能出國引爆的內需力持續給力，新光三越今年第一季整體業績成長2成，當中精品帶頭成長4成最強勁，此外家用家電、美妝各有2成...

DIOR推出奢華嬰兒車 網友秒回「我火速生個娃」

去年初FENDI的FF Logo嬰兒車才在網紅選用的推波助瀾下，引發關注，近日DIOR也推出嬰兒車，兩個小朋友在嬰兒車爬...

博客來「兒童節禮物書展」登場！超過3千件商品66折起

迎接兒童節寵愛商機，博客來推出一系列兒童玩具、書籍等兒童節禮品提案，包括即日起至3月31日開跑的「兒童節禮物」玩具展，網...

不能出國買爆日本展！SOGO和風節首日業績下午提前達標

SOGO忠孝館招牌的「日本和風節」，去年因疫情關係表現低迷，商品、來客、業績都大減，但隨著台灣疫情控制穩定，今日開展的和...

遠離藍光、保護眼睛！「大日期」腕表 常保好視力

現代人用眼過度，長時間注視手機或電腦螢幕，常讓視力提早老化。想知道時間？看手表本來就天經地義，但手表上的「日期」顯示通常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。