內需超給力！百貨母親節前哨戰品牌用「貨」押寶台灣

不能出國引爆的內需力持續給力，新光三越今年第一季整體業績成長2成，當中精品帶頭成長4成最強勁，此外家用家電、美妝各有2成成長。精品買氣有多夯，以新光三越A4館的香奈兒11.12包款為例，只要一上架就會被搶光，今年新款上市到現在已賣了300多個。Dior人氣最高的Dior book tote包，也是精品客層喜愛入手標的。

精品客層有多會買？以精品為主的A4今年第一季客單成長5成，連吃的也帶動，日本知名伴手禮YOKU MOKU蛋捲，在A4兩個月賣了快8千盒，是去年的翻倍成長。A4 Dior美妝也改裝為全台最新概念店，將於3月24日全新開幕，另外，A11的香氛也是成長5成之多。

新光三越販促部協理孫紹堃表示，今年第一季成長動能主要為去年同期受疫情衝擊，今年相對成長反彈力道大，另外不出國效益持續。新光三越即將在4月1日起至4月21日展開初夏購物節，作為母親節前哨戰的初夏購物節業績，以美妝為主力大宗，在這檔期占比4成。因應內需旺盛，不少國際品牌押寶台灣，把貨往台灣送，今年平均到貨量至少都加碼2成以上，美妝品牌戰術走的是「貨足」、「大容量」、「免稅價」，要讓消費者買過癮。

為了讓消費者隨時隨地都能方便選購，新光三越初夏購物節4月1日起至4月14日連續兩周，新光三越會員在全台實體店、App精選優惠皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。beautySTAGE美麗台也同步推出線上購物節，檔期間全站化妝品滿3,000現省300，其他類別商品滿5,000現省300。