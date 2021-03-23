DIOR推出奢華嬰兒車 網友秒回「我火速生個娃」

去年初FENDI的FF Logo嬰兒車才在網紅選用的推波助瀾下，引發關注，近日DIOR也推出嬰兒車，兩個小朋友在嬰兒車爬上爬下的形象圖，不知道是不是主打嬰兒車的牢固、平穩，滿版Dior Oblique的奢華氣息已然十足搶鏡，大陸網友在微博秒回「我火速生個娃」表達心動程度。

日前在上海舉行的VILLA DIOR活動中，發布BABY DIOR 2021春夏系列童裝，也同步發表首款嬰兒推車，以Dior Oblique印花裝飾，這是來自與義大利INGLESINA品牌的合作，車輪、皮革車把都印有DIOR標誌，展現品牌的工藝與優雅。嬰兒推車的車棚為可調節式，便捷易用的折疊或展開都考量到靈活度與安全性，來自嶄新設計；軟墊則以創新的通風系統和天然竹纖維打造，精心呵護孩童的舒適度。

BABY DIOR春夏系列童裝共有7款設計，包括蕾絲、雪紡、烏干紗材質，延續成人奢華風格，以唯美飄逸的男、女童禮服為主，點綴亮片或珍珠，顏色以小女孩喜歡的淡紫、粉藍、淺粉等夢幻色系為主。而FENDI嬰兒車擄獲網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner）和Chiara Ferragni的芳心，都曾在IG上曬照片，遛小孩也遛時髦，今天剛好Chiara Ferragni的女兒Vittoria出生，不知道她之後會用哥哥Leone的FENDI嬰兒車，或是配備一部全新的DIOR嬰兒推車。