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DIOR推出奢華嬰兒車 網友秒回「我火速生個娃」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博

去年初FENDI的FF Logo嬰兒車才在網紅選用的推波助瀾下，引發關注，近日DIOR也推出嬰兒車，兩個小朋友在嬰兒車爬上爬下的形象圖，不知道是不是主打嬰兒車的牢固、平穩，滿版Dior Oblique的奢華氣息已然十足搶鏡，大陸網友在微博秒回「我火速生個娃」表達心動程度。

日前在上海舉行的VILLA DIOR活動中，發布BABY DIOR 2021春夏系列童裝，也同步發表首款嬰兒推車，以Dior Oblique印花裝飾，這是來自與義大利INGLESINA品牌的合作，車輪、皮革車把都印有DIOR標誌，展現品牌的工藝與優雅。嬰兒推車的車棚為可調節式，便捷易用的折疊或展開都考量到靈活度與安全性，來自嶄新設計；軟墊則以創新的通風系統和天然竹纖維打造，精心呵護孩童的舒適度。

BABY DIOR春夏系列童裝共有7款設計，包括蕾絲、雪紡、烏干紗材質，延續成人奢華風格，以唯美飄逸的男、女童禮服為主，點綴亮片或珍珠，顏色以小女孩喜歡的淡紫、粉藍、淺粉等夢幻色系為主。而FENDI嬰兒車擄獲網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner）和Chiara Ferragni的芳心，都曾在IG上曬照片，遛小孩也遛時髦，今天剛好Chiara Ferragni的女兒Vittoria出生，不知道她之後會用哥哥Leone的FENDI嬰兒車，或是配備一部全新的DIOR嬰兒推車。

BABY DIOR春夏系列童裝共有7款設計，包括蕾絲、雪紡、烏干紗材質。圖／取自微博
BABY DIOR春夏系列童裝共有7款設計，包括蕾絲、雪紡、烏干紗材質。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
BABY DIOR春夏系列以成人系列的配件設計延續到奢華童裝。圖／取自微博
BABY DIOR春夏系列以成人系列的配件設計延續到奢華童裝。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
Chiara Ferragni在IG上曬FENDI嬰兒車。圖／取自IG
Chiara Ferragni在IG上曬FENDI嬰兒車。圖／取自IG
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
FENDI嬰兒車，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI嬰兒車，價格店洽。圖／FENDI提供
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。圖／取自微博

嬰兒 FENDI 網紅

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