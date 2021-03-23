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博客來「兒童節禮物書展」登場！超過3千件商品66折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
搶搭兒童節商機，博客來推出童書、玩具、公仔擺飾展，同步揭露「2021年第一季童書暢銷榜」、「兒童節十大熱門玩具」。圖／博客來提供
搶搭兒童節商機，博客來推出童書、玩具、公仔擺飾展，同步揭露「2021年第一季童書暢銷榜」、「兒童節十大熱門玩具」。圖／博客來提供

迎接兒童節寵愛商機，博客來推出一系列兒童玩具、書籍等兒童節禮品提案，包括即日起至3月31日開跑的「兒童節禮物」玩具展，網羅上百款的益智玩具、繪畫美勞創作、趣味桌遊、IP卡通玩具等精選玩具5折起，以及今天（3月23日）登場的博客來「兒童節禮物書展」，主打圖畫書、知識類繪本、遊戲書等，參展數超過3,000件全面66折起；另外還有將於4月推出的「大人的兒童節」，集結各種療癒公仔、扭蛋、大人科學實驗等商品，參展品7折起。此外，博客來同步揭露「2021年第一季童書暢銷榜」、「兒童節玩具10大禮物清單」，提供忙碌的家長們最方便的購物選擇。

根據博客來銷售觀察，2021年第一季因疫情增溫，旅遊、戶外活動減少，選擇透過陪伴閱讀的民眾增加，持續帶動親子共讀風氣。博客來「2021年第一季童書暢銷榜」冠軍由暢銷繪本作家賴馬的2021年新作《我們班的新同學 斑傑明‧馬利》奪下；童書界IP天王《屁屁偵探》系列買氣持續暢旺，在電影版《屁屁偵探》上映的帶動下，新舊作品分占排行榜TOP 2、3、7、9等四個名次；兒童理財主題進榜有兩套，分別為位居TOP 4的《小兔子學理財套書：陪孩子從賺、買、存、捐學人生財富價值（共四冊)》以及TOP 7的《金融素養小學堂：10歲開始學理財+企管》，理財熱吹進童書世界；日本知名愛貓繪本作家町田尚子的《貓咪看家》一開賣就大受好評，短短兩周就擠進暢銷排行TOP 5，內容以描繪貓咪在主人不在家時所做的可愛活動，不僅小孩喜歡，擄獲更多上班族的心。

博客來表示，在視覺化的現今社會，圖像傳達力越來越重要，近年童書出版的圖鑑、百科等不僅是知識呈現，更是圖像思維、資訊建構、跨域素養等能力的結合。此外，近期也有像《情緒覺察繪本套組》以細緻的情緒與生活教育為主題的圖畫書。

看好兒童節商機，博客來即日起舉辦「兒童玩具展」，網羅益智玩具、繪畫美勞創作、趣味桌遊、IP卡通玩具等，參展數量超過上百種，精選玩具5折起，特別增加分齡玩具專區，以各年齡層的特質性格，推薦可能會需要或喜歡的玩具，並根據近一個月的銷售統計資料提出「兒童節十大熱門兒童玩具」。從熱門兒童玩具名單中可發現「玩中學，學中玩」、「激發創造力」為熱銷關鍵，像是榜中占據三個名次的「早教.STEAM玩具-互動桌遊」透過遊戲中學習，增進人際互動，成為兒童玩具的最受歡迎的類型；還有「繪畫.美術勞作」，不僅能訓練手眼協調，還能啟發孩子想像力，促進右腦的發展，增加成就感。

●博客來「2021年第一季童書暢銷榜」TOP 10

1.我們班的新同學 斑傑明‧馬利

2.屁屁偵探讀本 幸運貓落到誰手上！

3.屁屁偵探動畫漫畫1 噗噗 主動進取的無尾熊小妹

4.小兔子學理財套書：陪孩子從賺、買、存、捐學人生財富價值（共四冊）

5.貓咪看家（首刷加贈貓咪便條紙）

6.金融素養小學堂：10歲開始學理財+企管

7.屁屁偵探讀本 被怪盜盯上的新娘

8.歡樂過新年（注音版）

9.屁屁偵探 讀本（1～5冊）

10.吸墨鬼來了1～3集套書

●博客來「兒童節十大熱門玩具」

1.法國Janod磁鐵遊戲書－動物拼圖

2.水串珠 鬼滅之刃水串珠提盒組

3.OOBA－蟲蟲量身高

4.美國Crayon Rocks酷蠟石24色

5.uHandy顯微科學：居家高階組

6.美國Learning Resources教學資源－菜園抓蟲蟲

7.荷蘭BS彩虹行動

8.Smart Games IQ轉轉禮物組

9.美國瑪莉莎Melissa & Doug神奇泡泡書，王老先生的農場

10.美國KLUTZ Fabulous Flowers紙花藝術

《夜光找一找系列：不可思議的雨林大探索／不可思議的都市大探索》，博客來活動優惠價537元。圖／博客來提供
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OOBA－蟲蟲量身高，博客來售價455元。圖／博客來提供
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博客來「2021年第一季童書暢銷榜」由賴馬新作奪冠，屁屁偵探攻下4個名次，理財熱吹進童書世界。圖／博客來提供
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法國Janod磁鐵遊戲書－動物拼圖，博客來售價548元。圖／博客來提供
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BANDAI萬代縮小版轉蛋機PLUS迷你扭蛋機，博客來3月31日前優惠價2,499元。圖／博客來提供
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水串珠－鬼滅之刃水串珠提盒組，博客來售價1,499元。圖／博客來提供
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《好想飛的兔老大》（日本《MOE》繪本屋大賞新人獎，全球獨家限量贈品「再接再厲」貼紙、「追夢兔老大」面具），博客來活動優惠價269元，3月27日開賣。圖／博客來提供
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Bello!Ｍinion Bob小小兵互動超萌機器人蘿蔔+提姆，博客來3月31日前優惠價899元。圖／博客來提供
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Molly茉莉女孩美食派對系列公仔盒玩（單入隨機款），博客來活動優惠價300元。圖／博客來提供
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博客來 兒童節 理財

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