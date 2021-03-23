不能出國買爆日本展！SOGO和風節首日業績下午提前達標

SOGO忠孝館招牌的「日本和風節」，去年因疫情關係表現低迷，商品、來客、業績都大減，但隨著台灣疫情控制穩定，今日開展的和風展人氣復甦，遠東SOGO董事長黃晴雯更開心的宣布，「首日還不到下午3點，當日業績已提前達標。」

SOGO忠孝館「日本和風節」今日起至4月6日在12樓活動會館展開，今年總攤位有75家，當中有50家美食、25家工藝品，初登場品牌有14個，攤位數較去年60家更多，今年特別抵台的日本職人共14位，也較去年倍增。今年特別將日本人氣美食甜點，北從北海道、西到大阪，南到福岡、鹿兒島及沖繩的人氣美食伴手禮引進參展，讓消費者一站買足。

由於去年和風節有人數管制、為了防疫不提供試吃，加上有許多日本商品無法順利抵台，讓去年和風節業績一口氣衰退6成。今年不出國商機持續給力，首日業績提前達標，黃晴雯指出，今年和風節業績要成長6成，預期達到3,500萬。

今年和風節明星商品首推日本百年名店福砂屋長崎蛋糕，這也是首度在SOGO登場，由於福砂屋長崎蛋糕去年周年慶在其他百貨獨賣時，被搶購一空。SOGO特別強調，這次備貨量下的很足。

另外，還有位於大阪和菓子百年老舖「いなば播七」，開業230年，至今仍以古法製作傳統和菓子，此次也特別引進參展；銷售超過200萬箱的人氣美味、福岡風美庵的博多明太蝦煎餅，以及同樣涮嘴，來自福岡山口油屋福太郎的明太子仙貝，現在不出國都可以在SOGO買的到。

博多菓匠左衛門最有名的「博多甘王BURABURA」，食材採用北海道產的紅豆和佐賀的米，用紅豆餡包羽二重年糕做成的日式點心；還有造型特別的NEJI CHOCO螺絲巧克力，都是這回初登場的話題美食。