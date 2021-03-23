訪佛山徐涇業 嘗「壹零貳小館」勾魂私房菜

去年秋天終於有機會拜訪一間多年來心中記掛的名店，佛山的「壹零貳小館」。台灣民眾可能對這間私房菜不太認識，其實這是眾多香港美食家心之所向的一處聖地；許多美食大家都曾經在香港的報章上，多次寫到有關壹零貳小館的評論，讚譽不絕。

其靈魂人物徐涇業師傅被評為2019年「100全球最佳中餐廳」的年度最佳廚師。我自2018年在香港大班樓 (「亞洲50佳」排行第二，「世界50佳」唯一一家中餐廳) 品嘗過徐涇業師傅的客座餐會後，就心心念念想著到佛山拜訪徐師傅與他的傳奇小館。

經典粵菜 用心創新

壹零貳小館坐隱在佛山桂城區一處池塘邊的老宅中，每天最多只服務三桌客人，而且只做晚餐──壹零貳小館絕對是精緻粵菜的堅守者。他們不用任何味精，雞粉；材料盡量不經過冷藏，選料上乘；廚藝用腦也用心。為什麼要用腦？壹零貳小館絕大部分的菜式都是傳統粵菜的二次創作，往往樣子好像經典粵菜菜式，但骨子裡已經進行深度的精細化。

徐涇業參考大量老粵菜的書籍，重新思考經典味型，鑽研其中烹煮道理，明白貫通後，才嘗試執行他自己的版本。不要看我寫「徐師傅」就以為他年紀很大，其實他只有30來歲。徐涇業要我喊他的花名「薯嘜」（廣東話老土的意思），怎麼形容薯嘜這位人物呢？厚實、專注，有一股堅毅的氣，眼神流露著傳承粵菜的使命感和責任感。

記得當天我們抵達後，薯嘜出來迎接，先引領我們至偏廳喝茶，寒暄聊天；同時他寫了一份菜單：兩個前菜、兩個熱葷、一道湯品、四個主菜、一道蔬菜、一道魚鮮、一個單尾(粵菜中的主食)及一個甜品──看似非常經典的粵菜筵席鋪排，也藏著有趣轉折。

味蕾驚奇 環環相扣

何謂粤菜傳統的經典菜單鋪排？

「前菜」開場，依季節更換，負責點開味蕾，展示該餐席的精細度。同時因為嶺南氣候多炎熱潮濕，真正厲害的大師傅們都會根據時節設計前菜，達到清爽滋潤之效。 「熱葷」隨後，一般是兩道，為廚師在菜單前段展露功架的功夫菜。（截至於此，這樣的鋪排都與高級法國料理的邏輯極為相似。） 「湯品」鎮場，是粵菜的核心，也常是宴席的主題和規格。 「主菜」壓軸，則見炒功以及粵菜核心技術炒鍋的表現。 「蔬菜」接著舒爽味蕾，清口平衡。 「單尾」是粵菜的主食。 「甜品」結束。

當天的前菜是蝦凍和佛山名菜扎蹄（但這個版本是煙燻過的），盛裝在傳統的廣彩器皿內，倍添雅致。型態美、口感好、食味優，真是個好開場！接著是兩道很精彩的熱葷，一個是輕柔的高湯蒸蛋白，上面覆蓋著切粒帶子和琉璃芡；另一個「煎魚翅」，用上了雅稱「禮雲子」的蟛蜞蟹卵；魚翅拆散加入蟹肉與矜貴的禮雲子，再打入雞蛋去煎。口感軟糯中有層次，味道豐厚，這樣的軟煎菜式，耗時費工，需要耐心更要技術，外面的粵菜餐廳已經很少見到了。

湯品為燕窩冬瓜茸，燕窩和冬瓜的口感互相輝映，相得益彰。我頓時感覺自己像大戶人家的少爺一樣，小口小口地品嘗這滋補優雅的湯品。接著各樣主菜上場，先是梅子燜鴨，鴨子薄粉輕炸，梅汁明亮酸爽又同時有著肉汁高湯的底蘊，猜想應該是以鴨骨與豬肉、甚至有雞一起熬出的高湯吧？

邪惡美味 滿足收場

廣東菜現在最大的弊端，就是當各項成本上漲，大家只願用現成的食品醬料，最後每一間酒家的味型雷同，亦非常工業化。壹零貳小館的角度是把傳統價值重新體現，精工細作，以時間換取質量，反工業反速食；這道菜就是如此，充分體現遠古傳統的美。

香汁大明蝦，充分展現粵菜炒功的美；以豬油與薑蔥蒜開鍋，體現絕佳食材的原味，猛火熱油，蝦剛斷生就起鑊──中心八分熟，邊有焦香，夾起到嘴邊熟度恰到好處。

而蟹肉青茄子這道，像是芋角的高級變奏版；炸茄子上蓋一層厚厚的蟹粉，再用三兩絲非常細的檸檬葉提鮮，惹味非常。至於眾所期待的咕嚕肉，是壹零貳小館的招牌菜，幾乎純為豬背肥膏，入口即化，滿口餘香；伴以層次分明的酸甜芡汁，非常邪惡。

那天很特別的，魚鮮被安排在菜單後段，素菜之後、單尾之前。我個人認為可能是因野生金邊方利魚難得，一年也難見上一兩次，極其珍貴。在野蔬滌清味蕾後出現，讓人更專注品嘗，再次帶起宴席的小高潮。野生金邊方利魚生在珠江口的鹹淡水交界，原味清蒸，魚肉嫩得入口如雲朵，滿口甘香，從鼻尖到喉嚨，餘味悠長可達數分鐘不散，這美味實在難以形容。單尾的蟹汁拌雲吞，精巧時尚。最後甜湯以新鮮荸薺推西米露收尾，清香無比。

徐師傅手裡的廣府菜

當天難得，深圳Ensue法式餐廳的老闆Ricky Li李先生亦一同作伴，帶來三瓶好酒相佐：1982年的Dom Perignon，兩瓶Domaine Bizot佳釀。Ensue餐廳的美女侍酒師Della 當天也出席，由她來處理酒的狀態和掌控溫度。美食經驗很多時候都是一種緣分和運氣，當天所有非常難得的資源全部在同一個空間裡面交錯，美酒伴美饌，相得益彰，無以復加。

飯後細聊，徐涇業師傅為我解釋：以他自己的角度，他做的是「廣府菜」。廣府菜是以廣州府城為中心，擴及附近的南海番禺順德，影響所及甚至覆蓋至中山清遠等地的菜系。廣州身為府城，是中國嶺南文化經濟和歷史的中心，法語講 「crème de la crème」，是人文薈萃、精英與尖端資源匯整的地方，廣府菜亦如是：華麗骨子，優雅細緻，精益求精。

由衷期待他今年在上海外灘開張的新餐廳，期待看到廣府菜在上海這國際舞台再次輝煌。