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遠離藍光、保護眼睛！「大日期」腕表 常保好視力
現代人用眼過度，長時間注視手機或電腦螢幕，常讓視力提早老化。想知道時間？看手表本來就天經地義，但手表上的「日期」顯示通常小小的不易辨識？瑞士手表品牌美度（MIDO）近日推出Commander系列「大日期」Big Date腕表，以PVD玫瑰金搭配藍色面盤，為手表愛好者提供保護視力但遠離藍光的藍色之選。
由於一般的日期窗是以31個日期轉盤來顯示一個月最多31個日期，而所謂的「大日期窗」則是用兩個獨立數字轉盤，進而搭配顯示數位數的日期，視覺加大、讀取自然變得更為輕鬆。全新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，使用了Caliber 80自動上鍊機芯，因此動力儲存可達三日以上，相當便利。透明後底蓋同時也可欣賞機芯的打磨修飾，正反、反正？都好看。
中高價位帶的寶齊萊（Carl F.Bucherer）則有一款Patravi DayDate腕表，將星期、小秒針、日期，平均配置在黑色的金屬面盤上，以黑、白對比拉高視覺辨視；另外針對需要精準計算時間的飛行員，IWC則有一款「150周年」系列的Pilot大日期飛行員腕表，46.2毫米的大尺寸精鋼表殼、同時把八日動力儲存顯示「藏」在封閉式後底蓋。想知道手表的動力還剩多久？翻到背面嘍！
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