遠離藍光、保護眼睛！「大日期」腕表 常保好視力

現代人用眼過度，長時間注視手機或電腦螢幕，常讓視力提早老化。想知道時間？看手表本來就天經地義，但手表上的「日期」顯示通常小小的不易辨識？瑞士手表品牌美度（MIDO）近日推出Commander系列「大日期」Big Date腕表，以PVD玫瑰金搭配藍色面盤，為手表愛好者提供保護視力但遠離藍光的藍色之選。

由於一般的日期窗是以31個日期轉盤來顯示一個月最多31個日期，而所謂的「大日期窗」則是用兩個獨立數字轉盤，進而搭配顯示數位數的日期，視覺加大、讀取自然變得更為輕鬆。全新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，使用了Caliber 80自動上鍊機芯，因此動力儲存可達三日以上，相當便利。透明後底蓋同時也可欣賞機芯的打磨修飾，正反、反正？都好看。