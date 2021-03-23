Chiara生了！兒子才剛過3歲生日 女兒名字總算揭曉

義大利時尚KOL Chiara Ferragni生了！她和音樂人老公Fedez稍早都在IG發文公布終於迎來女兒這個好消息，而女兒的名字在廣大網友熱情的猜測下也總算是有了正確的答案—Vittoria！

Chiara Ferragni和老公Fedez擁有三歲的兒子Leone（小名Leo），調皮搗蛋的個性和遺傳爸媽的可愛外表讓他在IG上也是超級人氣王。之前Chiara Ferragni懷了女兒時，也是以一張Leo手拿超音波照的照片來向大家公布消息的。現在女兒誕生，一家四口未來的有趣互動也讓人非常期待。更巧的是，Leo前幾天才剛過三歲生日，沒隔幾日妹妹就來了，以後兩兄妹也可以一起熱鬧慶生。

而日前Fedez參與義大利音樂盛事《聖雷莫音樂節》時，Versace設計師Donatella Versace特別為他們打造了印有一家四口名字開頭字母的服裝，當時就已透露「V」代表小女兒的名字，也從那時掀起了一陣網友猜測Chiara Ferragni女兒名字的熱潮。現在答案揭曉，選了Vittoria（維多利亞）這個經典的名字，剛好也和知名的義大利超模Vittoria Ceretti同名，頗有意思。