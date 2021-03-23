爭鮮也有「海尼根0.0零酒精啤酒」了！大口喝沒煩惱

為了帶給民眾吃壽司配啤酒的樂趣，同時兼顧駕駛的交通安全，「爭鮮餐飲」此次與「海尼根」攜手合作，引進「海尼根0.0零酒精啤酒」，享受啤酒香氣之餘，又少去酒精的負擔，還可享點購指定餐點或滿額加購的優惠價。自即日起，爭鮮也針對旗下品牌，共同推出兒童節繪畫比賽，優勝者有機會獲得總價值1萬元的現金和餐券。

海尼根所推出的「海尼根0.0零酒精啤酒」，標榜使用經典啤酒製程，以水、麥芽、啤酒花為基底，搭配獨特A酵母，經過兩次發酵，再以真空蒸餾方式移除酒精，創造出零酒精卻不減風味的特色，熱量也僅有69卡，方便民眾享用。此次爭鮮旗下的爭鮮迴轉壽司、定食8、SUSHIPLUS即於店內供應海尼根0.0零酒精啤酒，單點每罐40元，而在迴轉壽司消費滿240元，或是於定時8點購秘醬燒肉丼，即可享30元的加購優惠價。

隨著兒童節即將到來，爭鮮迴轉壽司、爭鮮外帶壽司、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮等品牌，自即日起至4月25日期間，共同推出兒童節專屬的創意繪畫比賽。12歲以下兒童在指定畫紙上為3位爭鮮公仔延伸塗鴉創作，就有機會獲得總價值最高1萬元的現金與餐券。憑作品至門市消費滿240元，也可兌換芒果布丁1個。