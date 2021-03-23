YSL華服穿不完 好想把ROSÉ朴彩英衣櫃搬回家
韓國人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）最近推出首張SOLO單曲專輯《R》，身為Saint Laurent全球品牌大使，她的宣傳造型當然享有品牌的全力支援，簡直可以說是擁有穿不完的時尚單品，讓人好想把她的超強衣櫃搬回家！
在最近的宣傳活動和各種拍攝工作中，ROSÉ都穿了Saint Laurent標誌性剪裁的單品。像是不對稱露單肩的白色櫻桃印花蝴蝶結洋裝、黑白圓點蝴蝶結洋裝，以及黑色亮片綴蕾絲褶邊洋裝，都是在俏麗小洋裝中融入奢華復古元素的設計，既有份量感又不失甜美時尚。
而為了符合知名韓綜《認識的哥哥》節目的制服造型要求，ROSÉ也以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古方包，示範什麼叫「時髦好學生」的樣子。
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