YSL華服穿不完 好想把ROSÉ朴彩英衣櫃搬回家

韓國人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）最近推出首張SOLO單曲專輯《R》，身為Saint Laurent全球品牌大使，她的宣傳造型當然享有品牌的全力支援，簡直可以說是擁有穿不完的時尚單品，讓人好想把她的超強衣櫃搬回家！

在最近的宣傳活動和各種拍攝工作中，ROSÉ都穿了Saint Laurent標誌性剪裁的單品。像是不對稱露單肩的白色櫻桃印花蝴蝶結洋裝、黑白圓點蝴蝶結洋裝，以及黑色亮片綴蕾絲褶邊洋裝，都是在俏麗小洋裝中融入奢華復古元素的設計，既有份量感又不失甜美時尚。