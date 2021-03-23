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YSL華服穿不完 好想把ROSÉ朴彩英衣櫃搬回家

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）最近推出首張SOLO單曲專輯《R》，身為Saint Laurent全球品牌大使，她的宣傳造型當然享有品牌的全力支援。圖／摘自IG
BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）最近推出首張SOLO單曲專輯《R》，身為Saint Laurent全球品牌大使，她的宣傳造型當然享有品牌的全力支援。圖／摘自IG

韓國人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）最近推出首張SOLO單曲專輯《R》，身為Saint Laurent全球品牌大使，她的宣傳造型當然享有品牌的全力支援，簡直可以說是擁有穿不完的時尚單品，讓人好想把她的超強衣櫃搬回家！

在最近的宣傳活動和各種拍攝工作中，ROSÉ都穿了Saint Laurent標誌性剪裁的單品。像是不對稱露單肩的白色櫻桃印花蝴蝶結洋裝、黑白圓點蝴蝶結洋裝，以及黑色亮片綴蕾絲褶邊洋裝，都是在俏麗小洋裝中融入奢華復古元素的設計，既有份量感又不失甜美時尚。

而為了符合知名韓綜《認識的哥哥》節目的制服造型要求，ROSÉ也以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古方包，示範什麼叫「時髦好學生」的樣子。

黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克。圖／Saint Laurent提供
黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克。圖／Saint Laurent提供
ROSÉ穿Saint Laurent白色櫻桃印花蝴蝶結洋裝。圖／摘自IG
ROSÉ穿Saint Laurent白色櫻桃印花蝴蝶結洋裝。圖／摘自IG
ROSÉ以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古包款。圖／Saint Laurent提供
ROSÉ以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古包款。圖／Saint Laurent提供
ROSÉ穿Saint Laurent黑白圓點蝴蝶結洋裝。圖／摘自IG
ROSÉ穿Saint Laurent黑白圓點蝴蝶結洋裝。圖／摘自IG
ROSÉ以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古包款。圖／摘自IG
ROSÉ以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古包款。圖／摘自IG
MAILLON鎖鏈標誌復古方包。圖／Saint Laurent提供
MAILLON鎖鏈標誌復古方包。圖／Saint Laurent提供
ROSÉ穿Saint Laurent黑色亮片綴蕾絲褶邊洋裝。圖／摘自IG
ROSÉ穿Saint Laurent黑色亮片綴蕾絲褶邊洋裝。圖／摘自IG
ROSÉ以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古包款。圖／摘自IG
ROSÉ以Saint Laurent黑色羊毛氈刺繡字母船錨夾克搭配短裙穿出清新的學生味，肩背最新主打的MAILLON鎖鏈標誌復古包款。圖／摘自IG

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