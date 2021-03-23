在美國銷量呈現爆炸性成長 愛爾蘭威士忌後市看好

根據愛爾蘭酒精飲料協會（Drinks Ireland）的報告，愛爾蘭威士忌在美國的銷售量，在未來十年內將會超越蘇格蘭威士忌。

愛爾蘭威士忌曾經是世界上最受歡迎的威士忌，不幸的是19世紀後期經濟衰落大大地損害了愛爾蘭威士忌產業，從1890年代頂盛時期30多間蒸餾廠，到最淒慘時只剩3間蒸餾廠。近幾年，愛爾蘭威士忌又開始復興起來，並且自1990年以來一直是世界上增長最快的威士忌。

在過去10年內，愛爾蘭威士忌是全球銷售成長最快的烈酒，成長率達140％，平均複合年增長率為9.1％。而美國仍然是愛爾蘭威士忌的最大市場，去年占愛爾蘭總銷量的42％，高於2010年的28％。該報告預測，在未來十年中，美國威士忌的銷量可能會超過蘇格蘭威士忌，這是1920年代禁酒令以來的首次變化。

愛爾蘭威士忌協會（IWA）負責人威廉·拉維爾（William Lavelle）表示：「2010年愛爾蘭島上只有4個酒廠在運營。現在，僅十年後，我們在愛爾蘭的城鎮和村莊就有38個蒸餾廠在運作，不但增加了就業機會，也吸引了遊客。」

據統計，在過去十年內，愛爾蘭威士忌行業共投資了15.5億歐元（約合19億美元），主要用於酒廠開發。

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