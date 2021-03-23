這只百達翡麗價值上看1億！佳士得挑戰世界拍賣紀錄

佳士得（Christie’s）將於亞洲拍場呈獻「百達翡麗殿堂傳奇」，一款曾屬Alan Banbery且極具標誌性的百達翡麗型號3448黃金萬年曆腕表，估價約9,000萬台幣（2480萬港元）起。「對於鍾情珍貴骨董腕表的資深鑑賞家而言，只要一提起Banbery的名字，便會聯想到這款獨特型號3448腕表的極簡美學。事實上，此表已躋身百達翡麗品牌最經典腕表之列，它在歷史和鐘表工藝上極具價值，教一眾藏家及鐘錶愛好者趨之若鶩，萬分期待。」佳士得亞太區名錶部副總裁暨部門主管Alexandre Bigler表示。不過飛鐘表藏家一定會問，Alan Banbery何許人也？又與型號3448有什麼關係？

Alan Banbery是一位鐘表界的傳奇人物，是除了百達翡麗公司除了斯登家族的亨利和菲力父子之外，被認為是20世紀下半對整個品牌最有具影響力的人物。他在1965年加入百達翡麗，在近40年的事業生涯中， 除帶領百達翡麗業務持續增長外，更致力保存和收購具有歷史價值的經典百達翡麗腕表和其他鐘表傑作。而在他的指導下，百達翡麗獲得許多深具歷史意義的收藏，最後得以於2001年在日內瓦開設百達翡麗博物館。Alan Banbery也在博物館開幕後不久宣告退休。

此次於佳士得上拍的這枚腕表，是當初為了慶祝他加入百達翡麗公司10周年，由斯登父子於1975年贈予Alan Banbery的，自此由他私人珍藏接近25年。1962年推出的型號3448自動上鍊萬年曆是是當時市面上第一款自動上鍊萬年曆，也是百達翡麗於1960至70年代最炙手可熱的經典型號之一。而這枚Alan Banbery 腕表最特別的是原本的月相顯示功能被轉換為顯示閏年功能，而且來源紀錄詳盡，是受特別委託改裝的「無月相顯示」腕表，因此可以說是世界上唯一在表盤上設有閏年顯示的型號3448。根據紀錄，閏年顯示的機械轉換工序由百達翡麗的資深製錶工匠Max Berney親自主理，他拆下月相圓盤和調整子表盤，使相應較小的指針能夠顯示閏年。底蓋中央則刻有代表 Alan Banbery姓名簡寫特別設計的「AB」字樣。