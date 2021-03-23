消費者反應熱烈！GAP擴大客製化服務據點、H&M再開台南新門市

受到消費者的熱烈迴響，讓平價時尚品牌GAP原先限定門市的客製服務，在今年擴大到更多據點。而H&M也因為去年在台南開出首家在地門市，引起排隊熱潮，於是不到一年就再進駐南紡購物中心，開出品牌在台南的第二家專賣店。

為了滿足消費者希望能透過服飾穿搭來展現個人風格，所以GAP於去年在台推出專屬訂製服務，提供消費者以「布章燙印」與「客製化電繡」。其中，GAP全台門市都備有布章燙印服務，不過由於客製化電繡，需要的空間、機器與操作人員都不同，原本只有台北信義ATT 4 Fun的據點才有。但這項獨特的服務受到消費者喜愛，紛紛向品牌詢問，希望能到不同縣市也設點，所以GAP在今年回應這項需求。包括板橋大遠百、台中大遠百門市即日起也將新增「客製化電繡」，未來新竹巨城據點將於五月份同步跟進。

不到一年的時間，H&M就在台南開出兩家大店，最新門市進駐了南紡購物中心。圖／H&M提供

另外，H&M則在不到一年的時間內，迅速的在台南開出兩間大店。第一家位於大遠百公園店，據品牌公關透露，去年在開幕之前，就有數百人排隊等待進入，因為在此之前，台南的消費者想要入手H&M服飾，並需跨縣市到高雄去才能完成。於是，這讓品牌總部對於當地消費潛力信心大增，加上南紡購物中心新館落成，因此拍板定案，在今年開出台南的第二家門市。而在幾日前盛大開幕也沒讓H&M失望，吸引周遭消費者就近購買，首周銷售表現亦不俗，提袋率高，證明品牌眼光精準。