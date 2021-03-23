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歐米茄2021新品出手了！五大重點懶人包、價格看這裡！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
歐米茄（OMEGA）今年推出了全新登月表Verlcro表帶，具有黑、白、銀三種顏色，表帶一條約6,400元。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）今年推出了全新登月表Verlcro表帶，具有黑、白、銀三種顏色，表帶一條約6,400元。圖／OMEGA提供

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）今日發表2021年新品全系列，包含青銅合金、星座Constellation系列、海馬Aqua Terra系列、碟飛Tresor系列、超霸「黑黑（Black Black）」系列，以及全新可單獨購買的太空人紀念NATO聯名表帶，精銳盡出。

一、青銅金終於參戰

「青銅金（Bronze Gold）」是OMEGA首次發表「青銅」相關腕表，全新的材質是混合50%銅與不同比例的銀、鎵、鈀元素，創造出兼具「抗腐蝕性」與「銅綠合金」色澤，耐用、好看？一兼二顧，同時兼具親膚特點，並運用在海馬300米系列腕表，8912同軸擒縱大師天文台機芯並經過METAS官方認證，訂價約37萬8,000元。

二、星座小秒針 孔雀藍太銷魂

1952年的「星座（Constellation）」腕表則帶來精鋼、玫瑰金、半金（Two-tone）雙色的多種選擇，混合了18K Sedna金與精鋼，酒紅色、淡栗色、白色與美艷冷凝的孔雀藍等多種面盤，並搭配8803同軸擒縱大師天文台機芯。最高單價為全玫瑰金、鑲鑽款，訂價約116萬6,000元、半金皮表帶鑲鑽款則為46萬6,000元。

三、碟飛小秒針 手上鍊更簡潔

碟飛系列帶來兩款小秒針與動力儲存款式，為了更簡潔的風格，所以捨棄了日期視窗，同時並搭配手上鍊機芯，以及復古風格的弧形藍寶石水晶鏡面，並提供五年保固，皮表帶款約57萬1,000元。

四、全黑陶瓷 霸氣黑黑

「黑黑」聽起來太可愛？但Seamaster Diver 300米腕表的名稱確實叫「Black Black」。先前曾經發表過超霸全黑腕表、今年則帶來海馬300米全黑腕表，從表面、表殼、表扣，全數使用黑色陶瓷，表圈則具備雷射燒蝕陶瓷環，僅拋光立體的黑色PVD鏤空指針使用了「灰」色的無煙灰Super-Luminova夜光塗料，不負「黑黑」之名，訂價約28萬3,000元。

五、單買表帶？NATO聯名很可以！

很多人喜歡超霸（Speedmaster）系列，有部分是因為喜歡登月、喜歡太空人，歐米茄（OMEGA）今年推出了全新的登月表Verlcro表帶，可和你原本擁有的超霸登月表自動組成一「pair」，黑色象徵月球的暗面、白色是紀念阿波羅計畫的太空衣，而銀色則是向雙子星、水星計畫，以及閃亮的銀色科技聯想致意。表帶一條約6,400元。很平價，或許一次收集三條？

新款碟飛系列腕表捨棄了日期視窗，但以更簡約、同時兼具復古風格的設計，具備小秒針與72小時動力儲存。圖／OMEGA提供
新款碟飛系列腕表捨棄了日期視窗，但以更簡約、同時兼具復古風格的設計，具備小秒針與72小時動力儲存。圖／OMEGA提供
由於和NASA聯名，表帶上同時具備NASA經典的藍色「肉丸」Logo。圖／OMEGA提供
由於和NASA聯名，表帶上同時具備NASA經典的藍色「肉丸」Logo。圖／OMEGA提供
半金、珍珠母貝表面、粉色皮表帶，OMEGA星座小秒針鑲鑽腕表，機芯則使用8803大師天文台認證同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
半金、珍珠母貝表面、粉色皮表帶，OMEGA星座小秒針鑲鑽腕表，機芯則使用8803大師天文台認證同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Diver 300米「黑黑（Black Black）」腕表，28萬3,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Diver 300米「黑黑（Black Black）」腕表，28萬3,000元。圖／OMEGA提供
在「青銅」熱流行多年後，歐米茄今年推出「青銅金」腕表，正式參戰。圖／OMEGA提供
在「青銅」熱流行多年後，歐米茄今年推出「青銅金」腕表，正式參戰。圖／OMEGA提供
海馬300米腕表「黑黑（Black Black）」，全數黑色成色、僅使用灰色夜光塗料。圖／OMEGA提供
海馬300米腕表「黑黑（Black Black）」，全數黑色成色、僅使用灰色夜光塗料。圖／OMEGA提供
從1952年「扣爪」設計而來的OMEGA 星座腕表，今年帶來34毫米、面盤鑲鑽的小秒針日期功能。圖／OMEGA提供
從1952年「扣爪」設計而來的OMEGA 星座腕表，今年帶來34毫米、面盤鑲鑽的小秒針日期功能。圖／OMEGA提供
「青銅金」同時具有抗腐蝕、美麗成色兩種特點。圖／OMEGA提供
「青銅金」同時具有抗腐蝕、美麗成色兩種特點。圖／OMEGA提供
星座系列小秒針腕表的玫瑰金表帶可微調2毫米。圖／OMEGA提供
星座系列小秒針腕表的玫瑰金表帶可微調2毫米。圖／OMEGA提供

腕表 太空人 星座

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