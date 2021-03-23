歐米茄2021新品出手了！五大重點懶人包、價格看這裡！

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）今日發表2021年新品全系列，包含青銅合金、星座Constellation系列、海馬Aqua Terra系列、碟飛Tresor系列、超霸「黑黑（Black Black）」系列，以及全新可單獨購買的太空人紀念NATO聯名表帶，精銳盡出。

一、青銅金終於參戰

「青銅金（Bronze Gold）」是OMEGA首次發表「青銅」相關腕表，全新的材質是混合50%銅與不同比例的銀、鎵、鈀元素，創造出兼具「抗腐蝕性」與「銅綠合金」色澤，耐用、好看？一兼二顧，同時兼具親膚特點，並運用在海馬300米系列腕表，8912同軸擒縱大師天文台機芯並經過METAS官方認證，訂價約37萬8,000元。

二、星座小秒針 孔雀藍太銷魂

1952年的「星座（Constellation）」腕表則帶來精鋼、玫瑰金、半金（Two-tone）雙色的多種選擇，混合了18K Sedna金與精鋼，酒紅色、淡栗色、白色與美艷冷凝的孔雀藍等多種面盤，並搭配8803同軸擒縱大師天文台機芯。最高單價為全玫瑰金、鑲鑽款，訂價約116萬6,000元、半金皮表帶鑲鑽款則為46萬6,000元。

三、碟飛小秒針 手上鍊更簡潔

碟飛系列帶來兩款小秒針與動力儲存款式，為了更簡潔的風格，所以捨棄了日期視窗，同時並搭配手上鍊機芯，以及復古風格的弧形藍寶石水晶鏡面，並提供五年保固，皮表帶款約57萬1,000元。

四、全黑陶瓷 霸氣黑黑

「黑黑」聽起來太可愛？但Seamaster Diver 300米腕表的名稱確實叫「Black Black」。先前曾經發表過超霸全黑腕表、今年則帶來海馬300米全黑腕表，從表面、表殼、表扣，全數使用黑色陶瓷，表圈則具備雷射燒蝕陶瓷環，僅拋光立體的黑色PVD鏤空指針使用了「灰」色的無煙灰Super-Luminova夜光塗料，不負「黑黑」之名，訂價約28萬3,000元。

五、單買表帶？NATO聯名很可以！