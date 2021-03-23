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「有些邂逅，將永遠與你形影不離」也想命中註定香奈兒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒以COCO CRUSH為主角推出「有些邂逅，將永遠與你形影不離」短片，劇情俏皮令人會心一笑。圖／香奈兒提供
香奈兒以COCO CRUSH為主角推出「有些邂逅，將永遠與你形影不離」短片，劇情俏皮令人會心一笑。圖／香奈兒提供

香奈兒以經典「Matelassé」菱格紋為發想，於2015年所推出的高級珠寶COCO CRUSH系列，運用精緻的金雕創作出一系列運用菱格紋圖騰交織的戒指及手環，自推出以來，因為搭配性高、設計中性充滿個性魅力，立刻席捲全球時尚人士。2021年春季，COCO CRUSH系列迎來最新作品：4款不同尺寸、材質的TOI ET MOI款式戒指。同時，香奈兒以COCO CRUSH新品為主角的短片「有些邂逅，將永遠與你形影不離」（SOME ENCOUNTERS YOU WEAR FOREVER）也同時曝光，俏皮的劇情令人會心一笑，也更彰顯新作戒指的獨特設計。

COCO CRUSH的TOI ET MOI戒指，有別於傳統將雙主石相鄰設計的組合造型，全新演繹的作品以兩條緊緊相依的平行線，象徵兩個命運的邂逅，截然不同的軌跡，彷彿因緣分而相互交織，成就愛情或友情與自由的動人樣貌。從側面看戒指外觀勾勒出兩個C字組成的輪廓，C不僅代表CRUSH，也意指COCO，同時象徵CHANEL。COCO CRUSH TOI ET MOI戒指，備有大小兩種尺寸，分別都有以18K BEIGE米色金及18K白金拼接材質的選擇。小型款鑲嵌2顆鑽石，大型款鑲嵌8顆鑽石，可以選擇自己適合的尺寸，並與既有的款式混搭配戴。

香奈兒以COCO CRUSH為主角推出「有些邂逅，將永遠與你形影不離」短片，劇情俏皮令人會心一笑。圖／香奈兒提供
香奈兒以COCO CRUSH為主角推出「有些邂逅，將永遠與你形影不離」短片，劇情俏皮令人會心一笑。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指大型款 ，18K白金與Beige米色金鑲嵌8顆總重約0.10克拉明亮式切割鑽石，15萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指大型款 ，18K白金與Beige米色金鑲嵌8顆總重約0.10克拉明亮式切割鑽石，15萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指小型款，18K白金與Beige米色金鑲嵌2顆總重約0.03克拉明亮式切割鑽石，98,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指小型款，18K白金與Beige米色金鑲嵌2顆總重約0.03克拉明亮式切割鑽石，98,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指大型款，18K Beige米色金鑲嵌8顆總重約0.10克拉明亮式切割鑽石，14萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指大型款，18K Beige米色金鑲嵌8顆總重約0.10克拉明亮式切割鑽石，14萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒以COCO CRUSH為主角推出「有些邂逅，將永遠與你形影不離」短片，劇情俏皮令人會心一笑。圖／香奈兒提供
香奈兒以COCO CRUSH為主角推出「有些邂逅，將永遠與你形影不離」短片，劇情俏皮令人會心一笑。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指小型款18K Beige米色金鑲嵌2顆總重約0.03克拉明亮式切割鑽石，96,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH TOI ET MOI戒指小型款18K Beige米色金鑲嵌2顆總重約0.03克拉明亮式切割鑽石，96,000元。圖／香奈兒提供

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