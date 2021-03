「有些邂逅，將永遠與你形影不離」也想命中註定香奈兒

香奈兒以經典「Matelassé」菱格紋為發想,於2015年所推出的高級珠寶COCO CRUSH系列,運用精緻的金雕創作出一系列運用菱格紋圖騰交織的戒指及手環,自推出以來,因為搭配性高、設計中性充滿個性魅力,立刻席捲全球時尚人士。2021年春季,COCO CRUSH系列迎來最新作品:4款不同尺寸、材質的TOI ET MOI款式戒指。同時,香奈兒以COCO CRUSH新品為主角的短片「有些邂逅,將永遠與你形影不離」(SOME ENCOUNTERS YOU WEAR FOREVER)也同時曝光,俏皮的劇情令人會心一笑,也更彰顯新作戒指的獨特設計。

COCO CRUSH的TOI ET MOI戒指,有別於傳統將雙主石相鄰設計的組合造型,全新演繹的作品以兩條緊緊相依的平行線,象徵兩個命運的邂逅,截然不同的軌跡,彷彿因緣分而相互交織,成就愛情或友情與自由的動人樣貌。從側面看戒指外觀勾勒出兩個C字組成的輪廓,C不僅代表CRUSH,也意指COCO,同時象徵CHANEL。COCO CRUSH TOI ET MOI戒指,備有大小兩種尺寸,分別都有以18K BEIGE米色金及18K白金拼接材質的選擇。小型款鑲嵌2顆鑽石,大型款鑲嵌8顆鑽石,可以選擇自己適合的尺寸,並與既有的款式混搭配戴。