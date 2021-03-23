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星球工坊「青花椒麻爆米花」回來了！口味再升級

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
新版本的「青花椒麻爆米花」，每包110公克，售價150元。圖／星球工坊提供
新版本的「青花椒麻爆米花」，每包110公克，售價150元。圖／星球工坊提供

繼2019年夏季推出「青花椒麻爆米花」後，Magi Planet星球工坊自3月24日起，再度讓青花椒麻爆米花重返市場，並且調整口味，讓嗜辣的民眾可以品嚐到麻辣交錯的滋味。另外高人氣的「玉米濃湯爆米花」也將於3月24日於全台7-11獨家推出小包份量，並可享第2件6折的限時優惠。

星球工坊所推出的「青花椒麻爆米花」，使用九葉青花椒搭配多種辣椒粉調製，並透過不同的研磨粗細，呈現出青花椒本身清香以及爽口的麻辣滋味。最初青花椒麻爆米花於2019年上市時，曾經首月銷售達1萬份。此次再度回歸市場，增添了尾韻的香甜，帶來回甘的滋味，也避免久吃過辣的情況，每包110公克，售價150元。

另外曾經獲得食品界米其林-2021比利時iTQi美食評鑑2星認證的「玉米濃湯爆米花」，透過進口玉米醬粉調味，有著鹹甜交錯的風味，乃是星球工坊人氣之冠。過去玉米濃湯爆米花皆採大份量包裝，自3月24日，將於全台7-11獨家推出每包40公克的小包裝，每包售價59元。3月24日至4月28日期間，還可享第2件6折的限時優惠。

自3月24日起，「玉米濃湯爆米花」將於全台7-11獨家推出每包40公克的小包裝，每包售價59元。圖／星球工坊提供
自3月24日起，「玉米濃湯爆米花」將於全台7-11獨家推出每包40公克的小包裝，每包售價59元。圖／星球工坊提供

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