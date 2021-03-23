星球工坊「青花椒麻爆米花」回來了！口味再升級

繼2019年夏季推出「青花椒麻爆米花」後，Magi Planet星球工坊自3月24日起，再度讓青花椒麻爆米花重返市場，並且調整口味，讓嗜辣的民眾可以品嚐到麻辣交錯的滋味。另外高人氣的「玉米濃湯爆米花」也將於3月24日於全台7-11獨家推出小包份量，並可享第2件6折的限時優惠。

星球工坊所推出的「青花椒麻爆米花」，使用九葉青花椒搭配多種辣椒粉調製，並透過不同的研磨粗細，呈現出青花椒本身清香以及爽口的麻辣滋味。最初青花椒麻爆米花於2019年上市時，曾經首月銷售達1萬份。此次再度回歸市場，增添了尾韻的香甜，帶來回甘的滋味，也避免久吃過辣的情況，每包110公克，售價150元。