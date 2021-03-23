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她全裸裹床單 身旁只有LV Capucines手袋
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière近期拍照拍上癮，屢次擔綱形象片設計師，這次退居幕後擔任藝術指導，請來攝影大師Steven Meisel掌鏡，拍攝路易威登經典Capucines手袋系列專屬廣告，綻放五○年代的光線色澤，性感慵懶。
路易威登本次由演員蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）在純色背景中，詮釋經典的Capucines手袋，描繪女性和包款之間的親密感，也凸顯Capucines的雋永優雅。Capucines的命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所開設第一家專門店，也象徵Capucines手袋傳承品牌歷史、皮革工藝的重要地位，是殿堂級的包款，延續製箱的嚴謹工序，每一款Capucines都經歷了250道程序製成，標誌性的特色是搭扣翻蓋置於外側會露Monogram花朵，若置於內側則露出LV標誌字樣。
Capucines手袋使用的皮革，柔軟豐潤，且每一塊皮片都精心挑選；LV金屬標誌則運用嵌入皮革的技法，為包款帶來識別度與精緻感，可鑲嵌不同顏色或材質的皮革或金屬，袋內設計多個精巧隔間，便於取物。在本次廣告作品中，以黑色Taurillon皮革製作的Capucines MM手袋相伴全裸的蕾雅瑟杜，畫面性感迷人，也讓Capucines成了視覺焦點。
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