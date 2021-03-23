快訊

搜救任務已24小時！尋獲飛行頭盔 初判是潘穎諄裝備

扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方緊急回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她全裸裹床單 身旁只有LV Capucines手袋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供
路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière近期拍照拍上癮，屢次擔綱形象片設計師，這次退居幕後擔任藝術指導，請來攝影大師Steven Meisel掌鏡，拍攝路易威登經典Capucines手袋系列專屬廣告，綻放五○年代的光線色澤，性感慵懶。

路易威登本次由演員蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）在純色背景中，詮釋經典的Capucines手袋，描繪女性和包款之間的親密感，也凸顯Capucines的雋永優雅。Capucines的命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所開設第一家專門店，也象徵Capucines手袋傳承品牌歷史、皮革工藝的重要地位，是殿堂級的包款，延續製箱的嚴謹工序，每一款Capucines都經歷了250道程序製成，標誌性的特色是搭扣翻蓋置於外側會露Monogram花朵，若置於內側則露出LV標誌字樣。

Capucines手袋使用的皮革，柔軟豐潤，且每一塊皮片都精心挑選；LV金屬標誌則運用嵌入皮革的技法，為包款帶來識別度與精緻感，可鑲嵌不同顏色或材質的皮革或金屬，袋內設計多個精巧隔間，便於取物。在本次廣告作品中，以黑色Taurillon皮革製作的Capucines MM手袋相伴全裸的蕾雅瑟杜，畫面性感迷人，也讓Capucines成了視覺焦點。

路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供
路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供
路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供
路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供
路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供
路易威登發表蕾雅瑟杜詮釋黑色Taurillon皮革製作的Capucines手袋形象廣告。圖／LV提供

LV 廣告

延伸閱讀

楊丞琳5連拍超好笑 背著全新LV抱枕包一秒變戲精

木村光希胸前大開性感超深V 和富永愛露美腿賀LV銀座店開幕

夏姿「拾華」慈善特賣2折起 首度加入品牌珍藏樣衣

LOEWE、MULBERRY糖果色彩迷你包款 帶來彩虹般好心情

相關新聞

好市多珍蜜蘋果驗出農藥違規 一萬多公斤遭退運

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國珍蜜蘋果也赫然在列！另外，食藥署也查到自日本進...

消費者反應熱烈！GAP擴大客製服務據點、H&M再開新門市

受到消費者的熱烈迴響，讓平價時尚品牌GAP原先限定門市的客製服務，在今年擴大到更多據點。而H&M也因為去年在台南開出首家...

林映唯、宋柏緯穿ALLSAINTS新裝站台活動 受訪卻歪樓成「吐槽」大會

AllSaints位於台北復興SOGO百貨女裝櫃位，經過重新裝潢後，再次開幕，找來同經紀公司的「小美」林映唯和宋柏緯一同...

只剩9天！美福牛排館帶骨紐約客雙人套餐約8折優惠

美福乾式熟成牛排館的開春優惠，預定至3月31日截止，只剩最後9天。優惠期間的午、晚餐時段，消費者可以3600元+10％的...

她用的唇膏、粉餅我都想買！20大超強召力美妝IG網紅　網友直呼「我全都要」

你都用IG瀏覽什麼呢？除了查看朋友、名人動態，以圖像為主的IG是各家網美、網帥兵家必爭之地，其中「美妝」類帳號競爭激烈，不僅女生喜歡追蹤，掌握第一手流行趨勢，也有不少男生愛看這些美麗的事物，究竟大家都看哪些美妝IG呢？

經典調酒「柯夢波丹」最經典顏色 點亮提升整體韻味

經典調酒「柯夢波丹」的口感印象是給予人們香甜略澀的味道，成分以無味的伏特加作為基底，點綴覆上的調酒有甘味的蔓越莓汁、酸味的甜橙酒以及帶點苦味的萊姆或檸檬汁，之間得拿捏得宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。