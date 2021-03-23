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林映唯、宋柏緯穿ALLSAINTS新裝站台活動 受訪卻歪樓成「吐槽」大會

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
林映唯（左）身穿Eimear兩件式印花洋裝15,200元；宋柏緯穿著Milo皮衣19,100元，搭配Otis襯衫5,000元、Jack牛仔褲5,600元。記者王聰賢／攝影
林映唯（左）身穿Eimear兩件式印花洋裝15,200元；宋柏緯穿著Milo皮衣19,100元，搭配Otis襯衫5,000元、Jack牛仔褲5,600元。記者王聰賢／攝影

AllSaints位於台北復興SOGO百貨女裝櫃位，經過重新裝潢後，再次開幕，找來同經紀公司的「小美」林映唯和宋柏緯一同站台，並詮釋品牌新一季的系列服飾。卻意外的成為吐槽大會，兩人都透露了跟對方私下的互動情況，並不甘示弱的開玩笑反擊，好交情可見一斑。

英倫時尚品牌AllSaints在考量消費者反應後，重新調整了位於台北復興SOGO百貨女裝櫃位，空間變得更寬敞也有著該樓面最顯眼的店裝。因此重新開幕之際，請來與品牌風格很契合的林映唯和宋柏緯一同站台，並演繹春季新裝。小美表示最喜歡身上穿的印花洋裝，「因為有蓬袖、小立領等細節，但我也蠻喜歡AllSaints男裝的」。宋柏緯則覺得老鷹印花襯衫很百搭，並說：「我有玩樂團的朋友都知道AllSaints，特別是襯衫，材質輕盈，穿起來舒適自在」。兩人在戲劇上有過合作，但出席品牌活動則是頭一遭，被問到彼此私下是否會聯繫時？卻歪樓成互相吐槽，宋柏緯透露曾傳訊給小美卻「她兩個禮拜之後才回…」；林映唯也立馬回說：「他辦演唱會也沒找我啊～」讓現場的人都忍俊不住。

「小美」林映唯（左）和宋柏緯一同出席AllSaints女裝專櫃重新開幕。記者王聰賢／攝影
「小美」林映唯（左）和宋柏緯一同出席AllSaints女裝專櫃重新開幕。記者王聰賢／攝影

這一季，AllSaints以水源為靈感，並以天空藍與沙漠顏色為主調，帶來全新系列。男裝仍以簡約黑、白為基礎色系，並加入呼應自然的大理石紋，沙漠景致在設計之中。女裝部分則強調「新時代女性」以俐落的米白色印花洋裝、不規則下擺，展現流動式剪裁。搭配各式花卉與動物印花，凸顯春天氣息。值得一提的是，AllSaints在去年首度推出女性飾品後，今年也替男性消費者打造以純銀為主的造型手戒、項鍊、手環等配件，連宋柏緯也愛不釋手，立刻就戴上搭配造型，還覺得「這樣的造型，又是純銀，價格很親民，可以買很多個」。

林映唯（左）身穿Eimear兩件式印花洋裝15,200元、Billie中筒靴14,000元；宋柏緯穿著Milo皮衣19,100元，搭配Otis襯衫5,000元、Jack牛仔褲5,600元和Rhett短靴9,500元。記者王聰賢／攝影
林映唯（左）身穿Eimear兩件式印花洋裝15,200元、Billie中筒靴14,000元；宋柏緯穿著Milo皮衣19,100元，搭配Otis襯衫5,000元、Jack牛仔褲5,600元和Rhett短靴9,500元。記者王聰賢／攝影

AllSaints Rayado毛料格紋長袖襯衫7,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Rayado毛料格紋長袖襯衫7,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Petrel灰色羊頭長袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Petrel灰色羊頭長袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Kota印花短洋裝9,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Kota印花短洋裝9,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Gianna印花短袖長洋裝13,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Gianna印花短袖長洋裝13,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Flex造型手環5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Flex造型手環5,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Lerin墨綠色迷彩印花百褶裙8,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Lerin墨綠色迷彩印花百褶裙8,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Saint造型戒指3,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints Saint造型戒指3,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Hexstud造型耳環1,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Hexstud造型耳環1,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Marble大理石紋印花針織上衣7,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Marble大理石紋印花針織上衣7,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Katy黑色釦帶跟靴11,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Katy黑色釦帶跟靴11,800元。圖／AllSaints提供

品牌 SOGO 演唱會

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