林映唯、宋柏緯穿ALLSAINTS新裝站台活動 受訪卻歪樓成「吐槽」大會

AllSaints位於台北復興SOGO百貨女裝櫃位，經過重新裝潢後，再次開幕，找來同經紀公司的「小美」林映唯和宋柏緯一同站台，並詮釋品牌新一季的系列服飾。卻意外的成為吐槽大會，兩人都透露了跟對方私下的互動情況，並不甘示弱的開玩笑反擊，好交情可見一斑。

英倫時尚品牌AllSaints在考量消費者反應後，重新調整了位於台北復興SOGO百貨女裝櫃位，空間變得更寬敞也有著該樓面最顯眼的店裝。因此重新開幕之際，請來與品牌風格很契合的林映唯和宋柏緯一同站台，並演繹春季新裝。小美表示最喜歡身上穿的印花洋裝，「因為有蓬袖、小立領等細節，但我也蠻喜歡AllSaints男裝的」。宋柏緯則覺得老鷹印花襯衫很百搭，並說：「我有玩樂團的朋友都知道AllSaints，特別是襯衫，材質輕盈，穿起來舒適自在」。兩人在戲劇上有過合作，但出席品牌活動則是頭一遭，被問到彼此私下是否會聯繫時？卻歪樓成互相吐槽，宋柏緯透露曾傳訊給小美卻「她兩個禮拜之後才回…」；林映唯也立馬回說：「他辦演唱會也沒找我啊～」讓現場的人都忍俊不住。

「小美」林映唯（左）和宋柏緯一同出席AllSaints女裝專櫃重新開幕。記者王聰賢／攝影

這一季，AllSaints以水源為靈感，並以天空藍與沙漠顏色為主調，帶來全新系列。男裝仍以簡約黑、白為基礎色系，並加入呼應自然的大理石紋，沙漠景致在設計之中。女裝部分則強調「新時代女性」以俐落的米白色印花洋裝、不規則下擺，展現流動式剪裁。搭配各式花卉與動物印花，凸顯春天氣息。值得一提的是，AllSaints在去年首度推出女性飾品後，今年也替男性消費者打造以純銀為主的造型手戒、項鍊、手環等配件，連宋柏緯也愛不釋手，立刻就戴上搭配造型，還覺得「這樣的造型，又是純銀，價格很親民，可以買很多個」。

林映唯（左）身穿Eimear兩件式印花洋裝15,200元、Billie中筒靴14,000元；宋柏緯穿著Milo皮衣19,100元，搭配Otis襯衫5,000元、Jack牛仔褲5,600元和Rhett短靴9,500元。記者王聰賢／攝影

AllSaints Rayado毛料格紋長袖襯衫7,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Petrel灰色羊頭長袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Kota印花短洋裝9,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Gianna印花短袖長洋裝13,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Flex造型手環5,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Lerin墨綠色迷彩印花百褶裙8,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Saint造型戒指3,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Hexstud造型耳環1,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Marble大理石紋印花針織上衣7,800元。圖／AllSaints提供