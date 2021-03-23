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霸氣 「孫仙」超迷人！孫藝珍撞衫木村光希 展示帥性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Valentino推出嶄新DI.VAs廣告企劃。圖／Valentino提供
Valentino推出嶄新DI.VAs廣告企劃。圖／Valentino提供

被暱稱為「孫仙」的韓國女星孫藝珍，向來以清新柔美的形象深植人心，無論是在韓劇中或是戲外參與的時尚拍攝，嘗試的造型大多都是優雅溫婉的路線。不過最近她在Valentino推出的DI.VAs人物拍攝全新廣告企劃中，化身梨泰院街區暗夜街道中的霸氣女神，穿上中性風寬大剪裁西裝和短裙套裝，又帥又性感的樣子完全美出新境界！

最近Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli主導了新的廣告企劃，名為DI.VAs，顧名思義從歌劇女主角延伸自現在的天后、繆斯女神的意思，但拆解字意則帶出「Different Values」的含意，代表不同價值、接納不同聲音、傾聽不同觀點。Valentino希望能透過DI.VAs全新廣告企劃，聚焦在各地具代表性的男性和女性人物身上，透過他們頌揚多元化和個性化，倡導敢於冒險的勇氣。

這次企劃陣容除了韓國的孫藝珍，還有日本的新一代時尚女神木村光希、大陸女星關曉彤。不同年齡層的三人所呈現出的畫面風格截然不同，各方面都呼應多元化的概念，拍攝畫面也各自貼近每一個DI.VAs的當代形象和當地文化特色，比如木村光希就是在和室取景，致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。而最新主打的Roman Stud鉚釘系列包款、鞋款和新服飾系列，也都成了這系列廣告中最搶眼的搭配單品。

在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
在不同層次的紅色置景中，關曉彤在光與影相交輝映，展現力量。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
梨泰院街區的路燈光影中，孫藝珍探索著街頭攝影的獵奇。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供
木村光希的拍攝致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。圖／Valentino提供

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