霸氣 「孫仙」超迷人！孫藝珍撞衫木村光希 展示帥性感

被暱稱為「孫仙」的韓國女星孫藝珍，向來以清新柔美的形象深植人心，無論是在韓劇中或是戲外參與的時尚拍攝，嘗試的造型大多都是優雅溫婉的路線。不過最近她在Valentino推出的DI.VAs人物拍攝全新廣告企劃中，化身梨泰院街區暗夜街道中的霸氣女神，穿上中性風寬大剪裁西裝和短裙套裝，又帥又性感的樣子完全美出新境界！

最近Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli主導了新的廣告企劃，名為DI.VAs，顧名思義從歌劇女主角延伸自現在的天后、繆斯女神的意思，但拆解字意則帶出「Different Values」的含意，代表不同價值、接納不同聲音、傾聽不同觀點。Valentino希望能透過DI.VAs全新廣告企劃，聚焦在各地具代表性的男性和女性人物身上，透過他們頌揚多元化和個性化，倡導敢於冒險的勇氣。

這次企劃陣容除了韓國的孫藝珍，還有日本的新一代時尚女神木村光希、大陸女星關曉彤。不同年齡層的三人所呈現出的畫面風格截然不同，各方面都呼應多元化的概念，拍攝畫面也各自貼近每一個DI.VAs的當代形象和當地文化特色，比如木村光希就是在和室取景，致敬由寺山修司執導的電影《草迷宮》。而最新主打的Roman Stud鉚釘系列包款、鞋款和新服飾系列，也都成了這系列廣告中最搶眼的搭配單品。