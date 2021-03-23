只剩9天！美福牛排館帶骨紐約客雙人套餐約8折優惠

美福乾式熟成牛排館的開春優惠，預定至3月31日截止，只剩最後9天。優惠期間的午、晚餐時段，消費者可以3600元+10％的優惠價，享用原價4520元+10％的「美國28天乾式熟成帶骨紐約客牛排12盎司雙人套餐」（包含2客精美義式沙拉吧），並以999元+10％的優惠價，加購原價1800元+10％的爐烤波士頓龍蝦。

美福乾式熟成牛排館開幕以來已進入第9年，2019年11月時由乾式熟成牛排教父陳重光主廚，打造可容納1.5噸肉品的全台最大乾式熟成室，吸引許多饕客及餐飲界人士爭相朝聖。全台最大全透明乾式熟成室啟用至今，不但點滴記錄了乾式熟成教父陳重光主廚歷程十四年的成敗榮耀，也成功踮起台灣乾式熟成的嶄新高度。

陳重光主廚表示：「雖然我們完成在餐廳內打造全台唯一專業乾式熟成室的創舉，但在乾式熟成上還是要持續精進。」

乾式熟成是一種儲存牛肉的方式，在沒有真空包裝的情形之下，利用恆溫與恆濕的控制儲放於熟成室內，讓牛肉本身的天然酵素與微生物的作用之下，進行所謂的乾式熟成，來增加牛肉的風味、嫩度和多汁性。

乾式熟成會擁有如此迷人的風味，關鍵除了原物料的品質需嚴格把關，在熟成的過程中，由於水份從牛肉的肌肉組織逐漸蒸發，這也使得牛肉的風味便更加的集中，牛肉自體的天然酵素會分解蛋白質，破壞肉內的結締組織，這也讓肉質更加軟嫩的原因，然而在熟成的過程當中，體積和重量也會因自然變化而逐漸減少，這也是乾式熟成牛排價格較高的原因之一。

在乾式熟成過程中，約在第21天會開始散發風味，隨著天數越長，風味便越濃郁，就好比紅酒般越沉越香，也越有層次，是至今乾式熟成一直深受牛排狂熱者喜愛的原因。