她用的唇膏、粉餅我都想買！20大超強召力美妝IG網紅 網友直呼「我全都要」
美妝IG帳號你想到誰？
你都用IG瀏覽什麼呢？除了查看朋友、名人動態，以圖像為主的IG是各家網美、網帥兵家必爭之地，其中「美妝」類帳號競爭激烈，不僅女生喜歡追蹤，掌握第一手流行趨勢，也有不少男生愛看這些美麗的事物，究竟大家都看哪些美妝IG呢？
今天《DailyView網路溫度計》就透過就透過《KEYPDERS網路意見領袖搜尋引擎》調查近半年內超過10萬追蹤的美妝IG（2020年09月19日至2021年03月18日），綜合粉絲規模、成長，符合化妝、眼妝、唇膏、底妝試色等關鍵字的貼文數、互動與影片觀看，排列出最具領袖價值分數的前20大IG美妝KOL！
NO.17唐葳
從節目《大學生了沒》出身，身兼部落客、網拍麻豆等身份，甜美笑容是她的招牌，許多女孩一路從網拍服飾追隨，到她步入禮堂、結婚生子以及創立個人服飾品牌，儘管身份不斷變化，精緻妝容跟姣好身材仍維持少女模樣，讓粉絲超敬佩，IG常分享愛用美妝品以及如何畫出洋娃娃大眼、完美妝效等技巧。
IG傳送門：＠patty11266924
延伸閱讀：來談一場理想的戀愛！10款少女戀愛手遊讓你臉紅心動每一天image source:IG/patty11266924
NO.16Gina hello
與插畫家「螺絲一支筆」是人人稱羨的超閃情侶檔，在社群上打滾已超過5年，IG粉絲更有52萬大軍支持，長髮大眼的Gina風格清新、文青，不僅日系穿搭讓每個女孩都想模仿，可愛乾淨的妝容示範，每次在IG貼出試色照片，都會讓粉絲忍不住留言刷一排「水水好美」、「好燒，買爆！」想成為萌系女孩，追下去就對啦！
IG傳送門：＠ginachikiIG/ginachiki
NO.13Goris
在20名美妝IG網紅中，Goris是唯一男性，從財經記者出身的他，後來從事美妝生活類編輯，後來開始經營美妝保養類部落格，他的開箱商品介紹絕不敷衍，擅長使用貼切真實且用心的文字介紹各類產品，低調不常露臉，在IG經營上也十分熱絡，時常發限動跟粉絲互動，想知道美妝、特賣會、精品等消息一定要追蹤他！
IG傳送門：＠goris.sky
延伸閱讀：想吃草莓蛋糕快來！網友熱議大台北20間「莓好店家」快來吃爆image source:IG/goris.sky
NO.10Catie
對有在關注美妝的人來說，幾乎是無人不知，無人不曉！Catie不僅在YT界擁有百萬訂閱，IG經營也很成功！
介紹美妝品風格犀利，好商品不吝嗇肯定，缺點也會直言不客套，敢說敢做評價真實是大家最喜歡她的地方，有不少網友第一次化妝，就是看著她的影片學習，擁有許多死忠粉絲，從她從懷孕、生孩子到目前移民至加拿大，一路支持呢！
IG傳送門：＠hellocatie45
延伸閱讀：美咖被Catie怒批廣告不實 兩張圖看見百萬網紅殺傷力image source:IG/hellocatie45
NO.9蔡瑞雪
就讀北一女時期爆紅，出眾外表被封最美女高中生，參與過韓國偶像節目、戲劇演出，擁有水煮美肌的她，不但保養有術，化妝技巧也十分熟練。
在社群上積極經營朝向美妝KOL經營，尤其是化起韓系的俐落眼妝很受到粉絲喜愛，可清純甜美、性感火辣，IG粉絲數多互動也高，是許多年輕的女孩們的妝容學習對象。
IG傳送門：＠snowbabyq
延伸閱讀：不用整形！韓國仿妝YouTuber靠妝容變回嬰兒 網爆笑：有點獵奇⋯image source:IG/snowbabyq
NO.5少女人妻的粉紅玩具
從人妻身份走紅，在社群上擁有廣大號召力的Alice，化起妝絕對不馬虎，從特效模仿裝、俏皮粉紅妝，各種風格都能駕馭！網友稱之「人體美妝工具書」，舉凡用遮瑕打造乾淨俐落眼線，還是各類眼影盤示範，各種小技巧她IG通通有，外表高冷內心粉紅，有喜歡收藏美少女戰士的少女心，可愛反差萌讓粉絲更加喜歡。
IG傳送門：＠alice_ko_depp
延伸閱讀：讓人抓不出破綻的超自然「照騙」！十大網美必備拍照APP趕快筆記image source:IG/alice_ko_depp
NO.4Kelly Yang
擁有清大研究所學歷，後又到國外唸碩士的學霸美女，不僅英文流利，外表更是出眾，個性活潑又親和，在YT有50萬訂閱，IG也有超過46萬人追蹤，粉絲對她的貼文留言跟按讚，半年累積超過4萬6千次互動數第一！妝容風格清透自然，恰到好處的眼影與唇膏妝感示範，舉手投足散發知性美，總能燃起網友購買慾，連表特版鄉民都讚「內而外散發的氣質」。
IG傳送門：＠thekellyyang
延伸閱讀：不只拍片教學、搞笑！十大YouTuber學霸 有腦袋又會玩誰能不愛image source:IG/thekellyyang
NO.3劉芒
2020年劉芒因為超詳盡拜月老攻略在網路爆紅，擁有「戀愛小天才」封號，不僅人美、口條佳又幽默，從事過時尚編輯，妝容與穿搭也是眾多「芒內」流行icon！在IG上常分享妝彩，不管是閃爍眼影落在劉芒深邃雙眼皮，還是各色唇彩試色在她的標緻雙唇都超燒，半年內漲粉逾12萬稱霸，眾多粉絲想跟著她腳步，由內到外散發自信美麗。
IG傳送門：＠lioumonn
延伸閱讀：搞怪美女YouTuber劉芒聲量爆增 其實是超強時尚達人！
image source:IG/lioumonn
NO.2莫莉
說到IG時尚大片，莫莉絕對是箇中翹楚！從通告藝人轉型時尚達人，個性爽朗又努力的莫莉，即使沒有大品牌資源，但為了拍出媲美雜誌封面美照，勤健身保持身材。
不論上山下海，還是高溫艷陽、寒流低溫，莫莉都保持敬業精神擺拍，更躍上國際舞台，受H&M邀請擔任品牌大使，歐美風俐落妝容照張張都美到冒泡，保養得宜的水潤雙唇試色，散發迷人自信，讓莫寶們都想手刀搶購！
IG傳送門：＠molly_chiang
延伸閱讀：原來他們通通演過戲！20大《大學生了沒》明星竟軋過這些角色image source:IG/molly_chiang
NO.1紀卜心
20歲時以「中學生女神」之姿爆紅，當時有許多鄉民不認識紀卜心，時隔5年後她經歷過加拿大彩妝進修，在狼人殺節目上表現優異被封「最強女高玩」，超強遊戲與彩妝實力大增，讓許多以前不看好她的網友紛紛改觀。
IG不藏私分享彩妝技巧，累積超過84萬粉絲是前20名中最高，不管是特殊妝容還是日常妝都難不倒她，網友直呼「她真的很厲害！」、「進步超多的、親民又可愛」成為IG美妝指標人物。IG/eatzzz7
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月19日至2021年03月18日，共半年。
●研究範圍
主要受眾在台灣地區，擅長美妝介紹並經營IG社群之KOL。
●分析工具
《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》：分析各KOL之社群經營成效，以社群粉絲規模、粉絲成長、粉絲經營、貼文相關、貼文互動、影片觀看等關鍵指標計算KOL領袖價值。本調查則主要以IG粉絲規模(註1)、粉絲成長數(註2)、粉絲平均互動數(註3)、總貼文數(註4)、貼文平均互動數(註5)、影片平均瀏覽數(註6)等關鍵指標計算排名。
*註1「粉絲規模」：調查區間內，社群平台追蹤人數總和。
*註2「粉絲成長數」： 調查區間內，追蹤者的總新增(或減少)人數。
*註3「粉絲平均互動數」：調查區間內，每位粉絲的平均互動數。
*註4「總貼文則數」：調查區間內，帳號貼文總數。
*註5「貼文平均互動數」：調查區間內，平均每篇貼文獲得的互動數。
*註6「影片平均瀏覽數」：調查區間內，頻道影片的平均觀看數。
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