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跨越年齡層 串流社群平台17LIVE推動樂齡族也直播

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
鐵孟秋創17LIVER年齡新高點。圖／17LIVE提供
鐵孟秋創17LIVER年齡新高點。圖／17LIVE提供

全球高齡化人口比例不斷升高，根據國家發展委員會2020年公布的最新人口推估顯示，台灣將於2025年進入超高齡社會，跨越20%超高齡社會門檻；串流娛樂社群平台17LIVE看準此人口結構，期提供樂齡族友善工作環境，在積極內容轉型的目標下，台港日三地都有越來越多樂齡族加入直播行列。

高齡化社會所帶動的勞動市場型態轉變，與疫情影響加速個人化行銷時代來臨的相互作用下，著重才華、不受地域限制的直播產業，儼然成為樂齡族群的新型態就業選擇。

為了使樂齡直播主能更加靈活運用個人才華，17LIVE也適時提供舞台，使樂齡族群能再度向世界展示自己，比如甫於3月15日圓滿落幕的台北時裝周-INF秋冬時裝秀，「配音界始祖」鐵孟秋爺爺就是穿著郭瑋設計師的衣服，受邀擔任看秀嘉賓；「優雅Food」老師更是入選17LIVE第一季潮人物，登上VOGUE三月號雜誌，侃侃而談直播間獨特的料理溫度。

根據世界衛生組織預測，全球銀髮產業市場將於2025年達到新台幣1,122兆元，是21世紀最具潛力的產業之一；而據工研院推估，台灣的樂齡消費市場經濟規模也將高達新台幣3.6兆元。看準此勞動市場型態的變化，17LIVE也積極找尋對於人生事業具開闊思維的樂齡族，像是闖蕩演藝圈工作超過一甲子的「鐵孟秋爺爺」，不僅創下台灣17LIVER的年紀新高，更秉持人生活到老，學到老精神，透過17LIVE直播開講，再度給自己一個全新挑戰。

另一位料理老師「優雅Food」，在人生半百後加入17LIVE，藉由直播分享料理過程，以及與粉絲之間的親切互動，展現自己直播間獨特的料理溫度，找到人生新目標；更曾經笑說：「沒開直播還會不習慣。」

此外，17LIVE在日本、香港也各有活躍的樂齡LIVER代表，包含70歲才首次接觸到智慧型手機的日本「せんちゃん」（小千奶奶），不僅透過直播找回自信，更推薦同世代的樂齡朋友們加入直播行列，翻轉熟齡的刻板生活模式。而香港資深女星黃夏蕙（17LIVE「夏蕙BB」），也運用直播方式打破疫情限制，依舊享受與粉絲零時差的近距離互動。

加入17LIVE的樂齡LIVER大多坦言，直播產業其實是份具有挑戰性的工作，不但需要大量準備資料、規劃互動，與粉絲互動過程中更需要掌握細緻的溝通技巧。17LIVE期盼讓樂齡長者發揮原有的豐富技能，結合傳播渠道將興趣與專長轉換成新型態工作模式，樂齡族也能向世界展示自己，以生命經歷相互呼應為直播產業創造出社會文化產值，在17LIVE平台上，不同的幸福人生下半場隨時可以在當下展開。

人氣廚藝17LIVER優雅Food也是17潮人物。圖／17LIVE提供
人氣廚藝17LIVER優雅Food也是17潮人物。圖／17LIVE提供

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