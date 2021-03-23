有貓就點讚！犀牛盾聯手「白爛貓」限時推超萌手機殼

持續蟬聯LINE貼圖榜第一名、乍看有點白爛但看久了越看越可愛的白爛貓，自家周邊賣不夠，現在更與RHINOSHIELD犀牛盾手機殼合作，推出全系列手機防護殼、AirPods保護套，有點搞怪又有點呆萌的模樣，讓人忍不住多看兩眼。特別的是，這次在犀牛盾官網採取限時限量的銷售方式，銷售期間暫定到2021年5月7日截止，未來會再視情況推出第二波限量款，喜愛白爛貓的網友們可得把握機會入手。

此次上市首波圖案共有3種系列6個款式，包括抓到魚款、親親款、零食款、運動款、地震款、廢物款，推出支援多款iOS、Android手機的Mod NX邊框背蓋二用手機殼、SolidSuit防摔背蓋手機殼。其中互動系列的抓到魚款，白爛貓伸出單手抓住魚的大特寫特殊圖樣，更是在其他周邊商品中難得一見的設計。