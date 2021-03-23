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姐妹衝了！春季國際美容化妝品展 3/25世貿一館登場

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
國際美容化妝品展與THBA攜手打造國際時尚舞台。圖／主辦單位提供
國際美容化妝品展與THBA攜手打造國際時尚舞台。圖／主辦單位提供

春天到了，荷包蠢蠢欲動嗎？全台規模最大的「第31屆國際美容化妝品展－台北春季展」，將從3月25日至29日，於台北世貿一館盛大登場，聚集上百間美妝、保養、美髮與美甲的品牌，不到百元就能入手新品，且入場即抽Dyson吹風機、iPad Air4，把好禮帶回家。

國際美容化妝品展台北春季展本次以「媚力」為主題，靈感來自「媚力．由我而生-最美的彩妝就是愛自己」的意念，讓許多品牌前來社但，包括CUCCIO、BLACK BLAZE 澳洲香氛、露得清、林三益刷具等，現場均有下殺優惠的折扣，如：露得清水活保濕乳霜50g，原價499元，特價249元。

現場還與THBA攜手合作，從3月25日至27日，於主舞台進行美麗大師論壇、春媚髮妝時尚秀及紋繡之星大賽，之後也再度推出「玩美研究所2.0」，可現場手作體驗香氛蠟燭、皮雕、手作乾燥花等。另也聯名「那個市集」，舉辦小清新風格的市集，從氮氣咖啡、甜甜圈、手工皂到珠寶手工藝，感受文青風。

為配合防疫以「媚力綻放」為主題，力邀姐妹們戴著口罩拍照上傳至活動網站，票選前十名就有機會帶走Jo Malone、Sisley、Lancôme等多項美妝人氣獎。

第31屆國際美容化妝品展－台北春季展

時間：2021年3月25日至29日

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

官方網站：https://expo.udn.com/Taipei-ssbeauty/

CUCCIO高效保濕乳霜，原價1,150元、展場特價460元。圖／主辦單位提供
CUCCIO高效保濕乳霜，原價1,150元、展場特價460元。圖／主辦單位提供
國際美容化妝品展與THBA攜手打造國際時尚舞台。圖／主辦單位提供
國際美容化妝品展與THBA攜手打造國際時尚舞台。圖／主辦單位提供

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