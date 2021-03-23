乘風走秀的姐姐們好威！張柏芝、趙濤、舒淇美拍無止盡

FENDI女裝暨高訂創意總監Kim Jones的首部作品2021春夏高級訂製服系列，繼在巴黎發布之後，移師上海舉行，堪稱集結了40代巨星姐姐們的風采，邀請到趙濤、張柏芝、杜鵑、雎曉雯以及FENDI藝術大使譚卓登上伸展台，在上海展覽中心的玻璃屋中走秀；看秀嘉賓則是舒淇、品牌代言人趙薇，氣勢萬千地開展獨屬於姐姐們的霸氣、性感和奢華高雅。

服裝靈感源自英國女性主義作家維吉尼亞吳爾芙（Virginia Woolf）自傳色彩作品「奧蘭多（Orlando）」，她與Vita Sackville-West之間的戀情也成為此服裝系的核心。生長於非洲大陸、倫敦的Kim Jones，受到布魯姆斯伯里文人學派（Bloomsbury Group）離經叛道的情懷影響，此學派設在蘇塞克斯郡（Sussex）聚會的查爾斯頓農舍，距離Kim Jones的童年住所很近，他曾在那裏看過的裝飾圖案，重新詮釋為鑲珠長靴、手繪圖案高跟鞋；農舍牆上裝飾的，由維吉尼亞吳爾芙的妹妹凡妮莎貝爾（Vanessa Bell）和鄧肯格蘭特（Duncan Grant）創作的壁畫，則轉變為禮服上的刺繡裝飾，Kim Jones表示，「我喜歡這個家族的人，尤其是這對具有開創性的姐妹，我欽佩她們的生活方式，以及她們為自己創造的自由、為世間留下的藝術。」