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乘風走秀的姐姐們好威！張柏芝、趙濤、舒淇美拍無止盡

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
張柏芝重返側顏美人的年輕，表現2021春夏高級訂製服的細節。圖／FENDI提供
張柏芝重返側顏美人的年輕，表現2021春夏高級訂製服的細節。圖／FENDI提供

FENDI女裝暨高訂創意總監Kim Jones的首部作品2021春夏高級訂製服系列，繼在巴黎發布之後，移師上海舉行，堪稱集結了40代巨星姐姐們的風采，邀請到趙濤、張柏芝、杜鵑、雎曉雯以及FENDI藝術大使譚卓登上伸展台，在上海展覽中心的玻璃屋中走秀；看秀嘉賓則是舒淇、品牌代言人趙薇，氣勢萬千地開展獨屬於姐姐們的霸氣、性感和奢華高雅。

服裝靈感源自英國女性主義作家維吉尼亞吳爾芙（Virginia Woolf）自傳色彩作品「奧蘭多（Orlando）」，她與Vita Sackville-West之間的戀情也成為此服裝系的核心。生長於非洲大陸、倫敦的Kim Jones，受到布魯姆斯伯里文人學派（Bloomsbury Group）離經叛道的情懷影響，此學派設在蘇塞克斯郡（Sussex）聚會的查爾斯頓農舍，距離Kim Jones的童年住所很近，他曾在那裏看過的裝飾圖案，重新詮釋為鑲珠長靴、手繪圖案高跟鞋；農舍牆上裝飾的，由維吉尼亞吳爾芙的妹妹凡妮莎貝爾（Vanessa Bell）和鄧肯格蘭特（Duncan Grant）創作的壁畫，則轉變為禮服上的刺繡裝飾，Kim Jones表示，「我喜歡這個家族的人，尤其是這對具有開創性的姐妹，我欽佩她們的生活方式，以及她們為自己創造的自由、為世間留下的藝術。」

穿越時空、二元模糊，以及借鏡吳爾芙戀情的雌雄難分，讓2021春夏高訂表現柔美、陽剛的華麗，1928年，在FENDI成立3年後的時間點、吳爾芙寫了封情書給Vita Sackville-West，字裡行間的綺思妙想成為高訂服裝的細節，例如金屬裝訂的書本形式手拿包、或是將戀人絮語刻在珍珠母貝硬殼造型晚宴包或皮靴上，而編織緹花、絲質華服上透過嵌花皮草與串珠工藝，可以見到大理石成為本系列的主要語彙；FENDI經典元素，則呈現在骨董包上的天鵝絨絲帶，或是卡爾拉格斐故世前創作的最後一個Karligraphy花體字圖案。

譚卓開秀，氣勢萬千。圖／FENDI提供
譚卓開秀，氣勢萬千。圖／FENDI提供
杜鵑壓軸，霸氣滿分。圖／FENDI提供
杜鵑壓軸，霸氣滿分。圖／FENDI提供
張柏芝拍了N張照片，表現2021春夏高級訂製服的細節。圖／FENDI提供
張柏芝拍了N張照片，表現2021春夏高級訂製服的細節。圖／FENDI提供
FENDI 2021春夏高級訂製服在上海展覽中心登場。圖／FENDI提供
FENDI 2021春夏高級訂製服在上海展覽中心登場。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海FENDI 2021春夏高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海FENDI 2021春夏高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
譚卓展現了2021春夏高級訂製服的霸氣。圖／FENDI提供
譚卓展現了2021春夏高級訂製服的霸氣。圖／FENDI提供
舒淇以簡約穿搭表現她擅長的慵懶氣質。圖／FENDI提供
舒淇以簡約穿搭表現她擅長的慵懶氣質。圖／FENDI提供
舒淇以簡約穿搭表現她擅長的慵懶氣質。圖／FENDI提供
舒淇以簡約穿搭表現她擅長的慵懶氣質。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海FENDI 2021春夏高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海FENDI 2021春夏高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
雎曉雯演繹FENDI 2021春夏高級訂製服。圖／FENDI提供
雎曉雯演繹FENDI 2021春夏高級訂製服。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席FENDI 2021春夏高級訂製服上海大秀。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席FENDI 2021春夏高級訂製服上海大秀。圖／FENDI提供
上海大秀重現典藏書籍與手稿展玻璃屋場景。圖／FENDI提供
上海大秀重現典藏書籍與手稿展玻璃屋場景。圖／FENDI提供
舒淇以簡約的黑白色穿搭現身上海FENDI 2021高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
舒淇以簡約的黑白色穿搭現身上海FENDI 2021高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
張柏芝拍了N張照片，表現2021春夏高級訂製服的細節。圖／FENDI提供
張柏芝拍了N張照片，表現2021春夏高級訂製服的細節。圖／FENDI提供
趙濤展現服裝的細節。圖／FENDI提供
趙濤展現服裝的細節。圖／FENDI提供
上海FENDI 2021高級訂製服大秀也是女明星狂拍多套造型的盛宴，譚卓在背板的穿搭高雅貴氣。圖／FENDI提供
上海FENDI 2021高級訂製服大秀也是女明星狂拍多套造型的盛宴，譚卓在背板的穿搭高雅貴氣。圖／FENDI提供
張柏芝詮釋手工縫繡花朵的服裝，把少女心都穿在身上。圖／FENDI提供
張柏芝詮釋手工縫繡花朵的服裝，把少女心都穿在身上。圖／FENDI提供
趙濤穿出這套高訂服裝的氣場，適合貴太太們作為制霸全場的造型。圖／FENDI提供
趙濤穿出這套高訂服裝的氣場，適合貴太太們作為制霸全場的造型。圖／FENDI提供
張柏芝、舒淇、趙薇在上海FENDI 2021春夏高級訂製服大秀拍好拍滿，Ｎ張照片讓粉絲看個過癮。圖／FENDI提供
張柏芝、舒淇、趙薇在上海FENDI 2021春夏高級訂製服大秀拍好拍滿，Ｎ張照片讓粉絲看個過癮。圖／FENDI提供

FENDI 上海 農舍

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