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內芯可抽取一杯變兩杯 芯動隨身杯在台續創千萬業績

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

還記得全台第一個可換陶瓷內膽的陶瓷保溫杯SWANZ「芯動杯」嗎？為深耕全球陶瓷保溫杯超過10年的領先品牌，SWANZ不斷創新、讓產品更貼近消費者使用習慣，在今年夏天推出「芯動隨身杯」，不但一杯三用、再搭上專利配件，讓保溫杯變身成為隨身的時尚配件。

SWANZ去年推出的可換芯陶瓷保溫杯「芯動杯」在募資平台、預購市場上創下超過千萬元的好成績，在預購民眾陸續收到保溫杯後，收到不少好評，同時也收到不少消費者回饋意見，因此與團隊集思廣益後，推出「芯動隨身杯」。

芯動杯雖然主打可換芯，但是必須要交回原廠來更換，消費者在家不能自行更換，SWAN Z表示，有民眾反映，有時候只是想純裝飲用水、希望取出陶瓷內膽讓保溫杯輕量化，這也啟發了創新團隊，於是結合了馬克杯、不鏽鋼保溫杯、隨身杯的優點，誕生出芯動隨身杯。

不只是芯動隨身杯的杯體有創新，杯蓋也很用心。SWANZ強調芯動隨身杯的杯蓋不只可以跟陶瓷內杯接合，還可以直接用在不鏽鋼外杯上，再搭上矽膠吸管，時尚又環保。

除了矽膠吸管，SWANZ也為芯動隨身杯設計另外三種加購配件，包括折疊提把、專用杯袋、以及陶瓷茶網。SWANZ解釋，有些消費者習慣在辦公室使用馬克杯，芯動隨身杯的不鏽鋼外杯、陶瓷內杯都可以同時套用提把，隨身杯立刻變身成為上班的好夥伴；無塑時代讓民眾習慣飲料隨身袋，因此也特別為隨身杯設計專用杯袋，可以裝入陶瓷內杯、不鏽鋼外杯，組合來的芯動隨身杯也可以放入提袋、方便攜帶。

而這次專為陶瓷內杯設計陶瓷茶網更是別出心裁，SWANZ指出，茶隔兩側有不同的開口，大的開口適用在喝加冰塊的飲品，在仰頭飲用時擋下冰塊，而小的開口側適用在喝茶時，可以擋下茶葉，真正做到貼近消費者使用習慣。

3/31前Swanz 芯動隨身杯有.設計獨家上市，詳情請上網站查詢。

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