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南瀛天文館推「20到29歲的青年優惠」 本周末免費參觀
南瀛天文館今天推出「20到29歲的青年優惠活動」；這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。天文館表示，這是為推廣天文科普教育、鼓勵青年培養科學興趣，希望更多青年「認識星空瞭解宇宙的浩瀚，進而以更謙卑的態度面對人生」。
天文館指出，今年3、4、5月「月月有優惠」活動，歡迎大家南瀛天文館春遊。尤其親子千萬不能錯過，天文館配合兒童節4月2日至4月5日推出「火星霸主童萌會」兒童節系列活動，體驗火星主題闖關、多項手作體驗與競賽玩不停。
另星象劇場4月2日起上映以火星為主題的3D新片「火星旅行」及多項熱門影片，親子同行12歲以下兒童免費觀賞，也能免費參觀天文展示館。
南瀛天文館表示，為了慰勞媽媽們的辛苦付出，鼓勵媽媽們母親節當天出遊，親子同行者母親享免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館優惠。更多活動消息可上官方網站(https://www.taea.tn.edu.tw)或電06-5761076洽詢。
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