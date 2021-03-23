快訊

AZ疫苗開打首日不良反應通報 北部一名醫護接種後發燒

破碎機翻覆從半空掉下！包商疑操作不慎 從14樓直墜地面慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南瀛天文館推「20到29歲的青年優惠」 本周末免費參觀

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
20到29歲青年這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。記者周宗禎/翻攝
20到29歲青年這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。記者周宗禎/翻攝

南瀛天文館今天推出「20到29歲的青年優惠活動」；這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。天文館表示，這是為推廣天文科普教育、鼓勵青年培養科學興趣，希望更多青年「認識星空瞭解宇宙的浩瀚，進而以更謙卑的態度面對人生」。

天文館指出，今年3、4、5月「月月有優惠」活動，歡迎大家南瀛天文館春遊。尤其親子千萬不能錯過，天文館配合兒童節4月2日至4月5日推出「火星霸主童萌會」兒童節系列活動，體驗火星主題闖關、多項手作體驗與競賽玩不停。

另星象劇場4月2日起上映以火星為主題的3D新片「火星旅行」及多項熱門影片，親子同行12歲以下兒童免費觀賞，也能免費參觀天文展示館。

南瀛天文館表示，為了慰勞媽媽們的辛苦付出，鼓勵媽媽們母親節當天出遊，親子同行者母親享免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館優惠。更多活動消息可上官方網站(https://www.taea.tn.edu.tw)或電06-5761076洽詢。

20到29歲青年這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。記者周宗禎/翻攝
20到29歲青年這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。記者周宗禎/翻攝
20到29歲青年這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。記者周宗禎/翻攝
20到29歲青年這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。記者周宗禎/翻攝

天文館 火星 劇場

延伸閱讀

基隆6大好禮迎接兒童節 海洋廣場變身好玩的童樂海子島

拉攏孩子的心 飯店搶攻兒童節商機

水一直都在 研究：火星「消失」的水藏在地殼下

火星能量爆發！「4星座」強運當道化險為夷

相關新聞

好市多珍蜜蘋果驗出農藥違規 一萬多公斤遭退運

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國珍蜜蘋果也赫然在列！另外，食藥署也查到自日本進...

她用的唇膏、粉餅我都想買！20大超強召力美妝IG網紅　網友直呼「我全都要」

你都用IG瀏覽什麼呢？除了查看朋友、名人動態，以圖像為主的IG是各家網美、網帥兵家必爭之地，其中「美妝」類帳號競爭激烈，不僅女生喜歡追蹤，掌握第一手流行趨勢，也有不少男生愛看這些美麗的事物，究竟大家都看哪些美妝IG呢？

經典調酒「柯夢波丹」最經典顏色 點亮提升整體韻味

經典調酒「柯夢波丹」的口感印象是給予人們香甜略澀的味道，成分以無味的伏特加作為基底，點綴覆上的調酒有甘味的蔓越莓汁、酸味的甜橙酒以及帶點苦味的萊姆或檸檬汁，之間得拿捏得宜...

有貓就點讚！犀牛盾聯手「白爛貓」限時推超萌手機殼

持續蟬聯LINE貼圖榜第一名、乍看有點白爛但看久了越看越可愛的白爛貓，自家周邊賣不夠，現在更與RHINOSHIELD犀牛...

姐妹衝了！春季國際美容化妝品展 3/25世貿一館登場

春天到了，荷包蠢蠢欲動嗎？全台規模最大的「第31屆國際美容化妝品展－台北春季展」，將從3月25日至29日，於台北世貿一館...

內芯可抽取一杯變兩杯 芯動隨身杯在台續創千萬業績

為深耕全球陶瓷保溫杯超過10年的領先品牌，SWANZ不斷創新、讓產品更貼近消費者使用習慣，在今年夏天推出「芯動隨身杯」，不但一杯三用、再搭上專利配件，讓保溫杯變身成為隨身的時尚配件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。