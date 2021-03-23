快訊

恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

F-5E失事／空軍斥資6億汰換彈射椅 因勇鷹恐難準時接替？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多珍蜜蘋果驗出農藥違規 一萬多公斤遭退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
自日本進口的太刀魚，被驗出動物用藥「還原型孔雀綠」1.5 ppb。圖／食藥署提供
自日本進口的太刀魚，被驗出動物用藥「還原型孔雀綠」1.5 ppb。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國珍蜜蘋果也赫然在列！另外，食藥署也查到自日本進口的「太刀魚」檢出有致癌風險的還原型孔雀綠，通通退運銷毀。

本次檢驗不合格名單包括美國的鮮奇異果、珍蜜蘋果、日本的鮮哈密瓜、越南魚露等，包括農藥殘留含量、動物用藥殘留量等不合格。

其中，好市多從美國進口的「美國珍蜜蘋果」檢出殘留農藥賽安勃0.06ppm。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，賽安勃在國內的規範是，農產品上只能用於茶葉，不能用於蘋果，因此1萬1975公斤的產品必須依規定退運或銷毀。

另外，台灣渡邊商店自日本進口的太刀魚，則被驗出殘留動物用藥「還原型孔雀綠」1.5 ppb。陳慶裕表示，依國內規定，還原型孔雀綠標準為不得檢出，因此1.1公斤的產品也全數退運或銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，孔雀綠主要作為工業染料使用，但過去有人用在養殖池當作殺菌使用，以減少微生物滋生。

但因為不論是「孔雀綠」或魚類吃下後代謝的「還原型孔雀綠」，在動物實驗都發現具有致癌性，尤其是會增加肝臟腫瘤的風險，因此包括台灣等許多國家，都禁止使用在食用魚的養殖，僅能用於觀賞魚。

陳慶裕表示，針對這波邊境查驗不合格業者，將提高抽驗比例至20％至50％，若半年內發現相關產品有超過三次違規，也將針對這類產品進行檢視，做全面性調整。

好市多從美國進口的「美國珍蜜蘋果」檢出殘留農藥賽安勃0.06ppm。圖／食藥署提供
好市多從美國進口的「美國珍蜜蘋果」檢出殘留農藥賽安勃0.06ppm。圖／食藥署提供

日本 食藥署 好市多

延伸閱讀

包裝未附充電頭違反消保法！這國對蘋果祭出5700多萬元罰款

GIS 通吃蘋果、三星訂單

蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

女子好市多結帳「滾出兩顆」可頌 釣出一票苦主：深有同感

相關新聞

自帶仙氣 高顏值美感空間

深受女孩喜歡的 D+AF，今年首度於東區開創實體店面，並由成舍設計所規劃，期許透過優雅舒適的空間、如仙境般的美麗況味，塑造出「高顏值」的拍照景點，賦予消費者與眾不同的嶄新購物體驗。

南瀛天文館推「20到29歲的青年優惠」 本周休免費參觀

南瀛天文館今天推出「20到29歲的青年優惠活動」；這個周末27、28日憑身分證件可免費觀賞星象劇場及參觀天文展示館。天文...

好市多珍蜜蘋果驗出農藥違規 一萬多公斤遭退運

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國珍蜜蘋果也赫然在列！另外，食藥署也查到自日本進...

聯手打造燒肉私廚 「『胡同』裡的『蘭』」4月1日開幕

連續三年榮獲米其林指南餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，與橘焱餐飲集團旗下享譽盛名的頂級日式燒肉...

PChome 24h購物「MUJI無印良品」3/24結帳享85折

PChome 24h購物歡慶「MUJI無印良品」線上旗艦館盛大開幕，宣布將加碼推出開幕優惠，除了眾多品類可享優惠之外，3...

朗格為品牌六系列打造專屬「聽」格 一錘定音

去年因為疫情緣故令溝通的方式高程度改變。以聲音為介質的podcast、spotify甚至clubhouse等軟體興起，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。