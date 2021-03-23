好市多珍蜜蘋果驗出農藥違規 一萬多公斤遭退運

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國珍蜜蘋果也赫然在列！另外，食藥署也查到自日本進口的「太刀魚」檢出有致癌風險的還原型孔雀綠，通通退運銷毀。

本次檢驗不合格名單包括美國的鮮奇異果、珍蜜蘋果、日本的鮮哈密瓜、越南魚露等，包括農藥殘留含量、動物用藥殘留量等不合格。

其中，好市多從美國進口的「美國珍蜜蘋果」檢出殘留農藥賽安勃0.06ppm。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，賽安勃在國內的規範是，農產品上只能用於茶葉，不能用於蘋果，因此1萬1975公斤的產品必須依規定退運或銷毀。

另外，台灣渡邊商店自日本進口的太刀魚，則被驗出殘留動物用藥「還原型孔雀綠」1.5 ppb。陳慶裕表示，依國內規定，還原型孔雀綠標準為不得檢出，因此1.1公斤的產品也全數退運或銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，孔雀綠主要作為工業染料使用，但過去有人用在養殖池當作殺菌使用，以減少微生物滋生。

但因為不論是「孔雀綠」或魚類吃下後代謝的「還原型孔雀綠」，在動物實驗都發現具有致癌性，尤其是會增加肝臟腫瘤的風險，因此包括台灣等許多國家，都禁止使用在食用魚的養殖，僅能用於觀賞魚。