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聯手打造燒肉私廚 「『胡同』裡的『蘭』」4月1日開幕

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
海膽干貝多士。圖／胡同裡的蘭提供。
海膽干貝多士。圖／胡同裡的蘭提供。

連續三年榮獲米其林指南餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，與橘焱餐飲集團旗下享譽盛名的頂級日式燒肉品牌「胡同燒肉」聯名合作，於台北大直攜手打造全新餐飲品牌「胡同裏的蘭」燒肉私廚餐廳，預定4月1日正式開幕，八道式午、晚間美饌套餐每位1,880+10%元，餐廳內座位數不多，僅有20席。

「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」負責人劉宗原說，新品牌結合了燒肉和法式料理，「希望導入類似『燒肉私廚』的概念，讓大家用更輕鬆的方式享受套餐，以更細膩的品味方式品嚐燒肉；套餐之外，我們也接受單點，方便享受完套餐，還想要再追加燒肉的朋友。」

「胡同裏的蘭」將法菜的精緻細膩料理手法，結合日本燒肉的職人精神，以八道式套餐饗宴形式，呈現與眾不同的當代直火料理。此次開幕首波主打推出的八道式美饌套餐饗宴由「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」行政主廚李信男（Nobu Lee）與胡同聯名品牌主廚陳威翰及其專業廚藝團隊偕手悉心設計，運用蘭餐廳擅長的當代法式料理手法設計出一道道開胃小點、熱前菜及甜點，完美搭配胡同頂尖拿手的和牛燒烤，流暢和諧的起承轉合，共同譜出輕盈歡快的美食協奏曲。

開胃小點、熱前菜由「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」行政主廚李信男設計，以充滿濃濃海洋鮮味的「海膽干貝蝦多士」作為序曲，接續著選用9種當令季節時蔬製成的美味「溫野菜沙拉」、鹹鮮香甜的「炙烤天使紅蝦」，再到滋味馥郁的「皮蛋牛舌四季豆」，四道佳餚的鮮明風味層層堆疊，為燒肉主菜細膩鋪陳。

燒肉主菜「日本A5和牛」出自「胡同燒肉」主廚陳威翰之手，兩公分厚切以自鹿兒島和熊本的A5和牛的「後腰翼板」，在桌邊服務現烤供應。「鮮牛肉野菇湯泡飯」，賓客可先以使用牛腱、牛肋條、花椒、洋蔥、老薑、青蔥慢火24小時熬燉製成的清燉牛肉湯，沖燙新鮮的台灣溫體黃牛肉；先淺嘗牛肉及清湯的鮮甜原味後，再將肉湯加入主廚特製野菇炊飯中製成「鮮牛肉野菇湯泡飯」。

甜點「迷迭香紅心芭樂冰」是來自李信男的創意，將新鮮紅心芭樂果泥與檸檬汁、糖一同拌勻後冷凍製成冰棒，上桌前再撒上迷迭香粉，清新爽口。還有蘭餐廳的招牌甜點——瑪德蓮雞蛋糕也沒缺席，這次奉上的是新口味鐵觀音，非常值得一嚐。

【胡同裏的蘭】

台北市中山區樂群三路303號1樓（春大直）

02-8501-5550

日本A5和牛。圖／胡同裡的蘭提供。
日本A5和牛。圖／胡同裡的蘭提供。
「胡同裡的蘭」總共20席座位。圖／胡同裡的蘭提供。
「胡同裡的蘭」總共20席座位。圖／胡同裡的蘭提供。
「胡同裏的蘭」駐店主廚陳威翰。圖／胡同裡的蘭提供。
「胡同裏的蘭」駐店主廚陳威翰。圖／胡同裡的蘭提供。
迷迭香紅心芭樂冰棒。圖／胡同裡的蘭提供。
迷迭香紅心芭樂冰棒。圖／胡同裡的蘭提供。
米其林餐盤推薦「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」行政主廚李信男。圖／胡同裡的蘭提供。
米其林餐盤推薦「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」行政主廚李信男。圖／胡同裡的蘭提供。
溫沙拉。圖／胡同裡的蘭提供。
溫沙拉。圖／胡同裡的蘭提供。
炙烤天使紅蝦。圖／胡同裡的蘭提供。
炙烤天使紅蝦。圖／胡同裡的蘭提供。
皮蛋牛舌四季豆。圖／胡同裡的蘭提供。
皮蛋牛舌四季豆。圖／胡同裡的蘭提供。
鐵觀音雞蛋糕。圖／胡同裡的蘭提供。
鐵觀音雞蛋糕。圖／胡同裡的蘭提供。
鮮牛肉野菇湯泡飯。圖／胡同裡的蘭提供。
鮮牛肉野菇湯泡飯。圖／胡同裡的蘭提供。

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