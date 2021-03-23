PChome 24h購物「MUJI無印良品」3/24結帳享85折

PChome 24h購物歡慶「MUJI無印良品」線上旗艦館盛大開幕，宣布將加碼推出開幕優惠，除了眾多品類可享優惠之外，3月24日當天全館消費不限金額結帳再享85折優惠（部分特價品除外），線上消費還能同步享有MUJI passport里程累積。PChome 24h購物「MUJI無印良品」開館慶期間推出多波限定優惠，3月31日前全館單筆消費滿5,000元送300元折價券、滿10,000元送500元折價券，儲值全額支付單筆滿5,000元登記抽「MUJI無印良品大容量超音波芬香噴霧器」。

PChome 24h購物積極搶攻年輕電商市場，消費者於線上購物一鍵下單，即可輕鬆採買補貨，也能享受快速到貨、免搬運的服務，日前力邀深受年輕族群喜愛的「MUJI無印良品」開館，開館首3日即成功助攻品牌旗艦館整體業績量能，吸引25至44歲客群湧入下單，占比近40%，躍居最具消費力的客群，同時，受惠站上齊全的9大行動支付，帶動使用行動支付比例高達80%以上。

進一步觀察「MUJI無印良品」SOFT OPEN期間的銷售趨勢，PChome 24h購物指出，近來宅經濟需求崛起，消費者更加重視居家環境與品質，因此多半青睞簡約質感的生活用品，加上正值季節交替期間，熱銷商品以衣料服飾、生活收納、美妝保養等3大品類買氣最高，看好生活居家消費市場，站上也搶先公開「MUJI無印良品」必買攻略TOP 10。

歡慶「MUJI 無印良品」旗艦館上線， PChome 24h購物3月24日當天祭出全館不限金額結帳再享85折優惠（部分特價品除外），且3月24日至3月31日期間陸續推出限時優惠活動，包括四輪硬殼止滑拉桿箱指定大尺寸8折、LD家具系列優惠價85折、懶骨頭沙發優惠價85折、循環扇2款早鳥優惠價1,790元起、指定餐具系列任兩件以上9折、即時迷你拉麵箱售優惠價449元、指定旅行分類收納袋系列任兩件以上9折，更推出獨家限定商品有機棉天竺印花T恤均一價490元，以及搶先上市女法國亞麻新品1,190元起。

●必買TOP 1：撥水加工有機棉舒適休閒鞋

鞋面採用撥水加工處理，不易沾水、鞋墊舒適久走也不易累，好穿又好搭，連續兩年榮登年度銷售排房榜冠軍，3月24日搭配全館優惠活動，好康價不到600元即可輕鬆購入。

●必買TOP 2：懶骨頭沙發（本體與棉丹寧椅套）

沙發舒適柔軟、包覆性極佳，貼合各種放鬆姿態，躺著坐著皆適用，3月24日搭配全館優惠，現省近千元折扣，再享宅配直送免搬運。

●必買TOP 3：空氣循環風扇

兼顧大風量又低噪音的循環風扇，有助輔助冷氣、驅除熱氣，提高空氣循環的效果，3月25日至3月31日祭出PChome 24購物限定早鳥價2,680元，超前部署炎熱夏季。

●必買TOP 4：行動無水香氛機

攜帶方便的香氛機，旅行、居家、辦公皆可輕鬆享受，且貼心附贈專用收納袋，隨時隨地芳香帶著走，3月24日結帳享85折優惠。

●必買TOP 5：男有機棉混縱橫彈性丹寧寬版褲

具彈性可拉伸材質，使用有機棉製成，穿著舒適不悶熱，3月24日搭配全館雙重優惠，即可享有相當於73折的優惠。

●必買TOP 6：女法國亞麻水洗長版衫

人氣新品PChome 24h購物搶先上市，衣料採用法國亞麻質地，觸感柔軟舒適，親膚不悶熱，3月24日結帳再享85折。

●必買TOP 7：MUJI溫和洗面乳

泡沫細緻滑潤，添加天然滋潤成分杏桃汁及桃葉精華，洗後肌膚維持滋潤，3月24日再享親民價127元，趕快揪團囤貨！

●必買TOP 8：PP衣裝盒

橫式的PP櫥箱，讓衣物可左右並列收納，亦可加裝輪子使用，移動更便利，換季收納專屬好物，現在正值春夏交替期間，85折入手最划算。

●必買TOP 9：棉天竺含落棉床包

採T恤常用的天竺織法，使用有機棉製造，觸感柔軟舒適，簡約樸素風格，成為居家寢用暢銷夯品。

●必買TOP 10：即食迷你拉麵