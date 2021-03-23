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PChome 24h購物「MUJI無印良品」3/24結帳享85折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 9：棉天竺含落棉床包。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 9：棉天竺含落棉床包。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物歡慶「MUJI無印良品」線上旗艦館盛大開幕，宣布將加碼推出開幕優惠，除了眾多品類可享優惠之外，3月24日當天全館消費不限金額結帳再享85折優惠（部分特價品除外），線上消費還能同步享有MUJI passport里程累積。PChome 24h購物「MUJI無印良品」開館慶期間推出多波限定優惠，3月31日前全館單筆消費滿5,000元送300元折價券、滿10,000元送500元折價券，儲值全額支付單筆滿5,000元登記抽「MUJI無印良品大容量超音波芬香噴霧器」。

PChome 24h購物積極搶攻年輕電商市場，消費者於線上購物一鍵下單，即可輕鬆採買補貨，也能享受快速到貨、免搬運的服務，日前力邀深受年輕族群喜愛的「MUJI無印良品」開館，開館首3日即成功助攻品牌旗艦館整體業績量能，吸引25至44歲客群湧入下單，占比近40%，躍居最具消費力的客群，同時，受惠站上齊全的9大行動支付，帶動使用行動支付比例高達80%以上。

進一步觀察「MUJI無印良品」SOFT OPEN期間的銷售趨勢，PChome 24h購物指出，近來宅經濟需求崛起，消費者更加重視居家環境與品質，因此多半青睞簡約質感的生活用品，加上正值季節交替期間，熱銷商品以衣料服飾、生活收納、美妝保養等3大品類買氣最高，看好生活居家消費市場，站上也搶先公開「MUJI無印良品」必買攻略TOP 10。

歡慶「MUJI 無印良品」旗艦館上線， PChome 24h購物3月24日當天祭出全館不限金額結帳再享85折優惠（部分特價品除外），且3月24日至3月31日期間陸續推出限時優惠活動，包括四輪硬殼止滑拉桿箱指定大尺寸8折、LD家具系列優惠價85折、懶骨頭沙發優惠價85折、循環扇2款早鳥優惠價1,790元起、指定餐具系列任兩件以上9折、即時迷你拉麵箱售優惠價449元、指定旅行分類收納袋系列任兩件以上9折，更推出獨家限定商品有機棉天竺印花T恤均一價490元，以及搶先上市女法國亞麻新品1,190元起。

●必買TOP 1：撥水加工有機棉舒適休閒鞋

鞋面採用撥水加工處理，不易沾水、鞋墊舒適久走也不易累，好穿又好搭，連續兩年榮登年度銷售排房榜冠軍，3月24日搭配全館優惠活動，好康價不到600元即可輕鬆購入。

●必買TOP 2：懶骨頭沙發（本體與棉丹寧椅套）

沙發舒適柔軟、包覆性極佳，貼合各種放鬆姿態，躺著坐著皆適用，3月24日搭配全館優惠，現省近千元折扣，再享宅配直送免搬運。

●必買TOP 3：空氣循環風扇

兼顧大風量又低噪音的循環風扇，有助輔助冷氣、驅除熱氣，提高空氣循環的效果，3月25日至3月31日祭出PChome 24購物限定早鳥價2,680元，超前部署炎熱夏季。

●必買TOP 4：行動無水香氛機

攜帶方便的香氛機，旅行、居家、辦公皆可輕鬆享受，且貼心附贈專用收納袋，隨時隨地芳香帶著走，3月24日結帳享85折優惠。

●必買TOP 5：男有機棉混縱橫彈性丹寧寬版褲

具彈性可拉伸材質，使用有機棉製成，穿著舒適不悶熱，3月24日搭配全館雙重優惠，即可享有相當於73折的優惠。

●必買TOP 6：女法國亞麻水洗長版衫

人氣新品PChome 24h購物搶先上市，衣料採用法國亞麻質地，觸感柔軟舒適，親膚不悶熱，3月24日結帳再享85折。

●必買TOP 7：MUJI溫和洗面乳

泡沫細緻滑潤，添加天然滋潤成分杏桃汁及桃葉精華，洗後肌膚維持滋潤，3月24日再享親民價127元，趕快揪團囤貨！

●必買TOP 8：PP衣裝盒

橫式的PP櫥箱，讓衣物可左右並列收納，亦可加裝輪子使用，移動更便利，換季收納專屬好物，現在正值春夏交替期間，85折入手最划算。

●必買TOP 9：棉天竺含落棉床包

採T恤常用的天竺織法，使用有機棉製造，觸感柔軟舒適，簡約樸素風格，成為居家寢用暢銷夯品。

●必買TOP 10：即食迷你拉麵

即食拉麵可熱水沖泡，也可直接食用，3月24日至3月31日箱購再享PChome 24h購物限定價，最低單包37元即可享受超值美味。

PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 4：行動無水香氛機。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 4：行動無水香氛機。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 7：MUJI溫和洗面乳。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 7：MUJI溫和洗面乳。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 8：PP衣裝盒。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 8：PP衣裝盒。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 6：女法國亞麻水洗長版衫。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 6：女法國亞麻水洗長版衫。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買攻略TOP 1：撥水加工有機棉舒適休閒鞋。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買攻略TOP 1：撥水加工有機棉舒適休閒鞋。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物歡慶「MUJI無印良品」線上旗艦館盛大開幕，推出多波限定優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物歡慶「MUJI無印良品」線上旗艦館盛大開幕，推出多波限定優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 5：男有機棉混縱橫彈性丹寧寬版褲。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 5：男有機棉混縱橫彈性丹寧寬版褲。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買攻略必買TOP 2：懶骨頭沙發（本體與棉丹寧椅套）。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買攻略必買TOP 2：懶骨頭沙發（本體與棉丹寧椅套）。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 10：即食迷你拉麵。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 10：即食迷你拉麵。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 3：空氣循環風扇。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「MUJI無印良品」必買TOP 3：空氣循環風扇。圖／PChome 24h購物提供

PChome 無印良品

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