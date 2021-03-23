聽新聞
test
0:00 / 0:00
朗格為品牌六系列打造專屬「聽」格 一錘定音
去年因為疫情緣故令溝通的方式高程度改變。以聲音為介質的podcast、spotify甚至clubhouse等軟體興起，透過音聲傳遞資訊、情報與印象。德國鐘表品牌「朗格（a.lange & söhne）」近日在官方instagram悄悄釋出六組影音主題，將旗下包含1815、Saxonia、Lange 1、Zeitwerk等六個系列，定調為六組聲音短奏，也為系列表款賦予了無形的情緒聯想，一錘定音。
這項計畫早從2013年開始，朗格與作曲家合作，嘗試為六個系列表款，用更簡潔的方式：聲音，以抽象但直觀的形式，將表款精簡為一組短奏音符。例如象徵品牌原點的「1815」系列，是由五個音符組成，簡約永恆、經典和諧，一如1815系列代表的品牌形象；為收藏家趣稱為「貓頭鷹」系列的Zeitwerk，作曲家則從面盤設計的「塊狀」、「對稱」得到靈感，以三個音符傳遞出Zeitwerk強而有力的簡潔印象。當然也別忘記朗格在2019年第三季的最新系列：Odysseus，音符表現輕快而律動，一如這個古老時計家族中的明日之星，散發運動、青春的活力氣息。
德國製表品牌朗格的歷史最早可回溯至1815年，雖然因為時事更迭一度中斷，但品牌在1990年註冊重生、1994年揚旗推出近代重新表款，2000年為歷峰集團（Richetmont）收購，近代並以大日期視窗、偏心式面盤設計為特色散見於Lange 1、Saxonia系列，另外2010年推出的Zeitwerk系列也以直觀的數字時窗運結合報時功能、獨樹一格，目前六個系列的六組聲音短奏，僅在朗格ig帳號公布，可於instagram中搜尋alangesoehne聆聽、欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言