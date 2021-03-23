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朗格為品牌六系列打造專屬「聽」格 一錘定音

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
特殊的跳字視窗，一改傳統時間以指針指示的形式。圖 / 翻攝自intagram @alangesoehne（合成圖）
特殊的跳字視窗，一改傳統時間以指針指示的形式。圖 / 翻攝自intagram @alangesoehne（合成圖）

去年因為疫情緣故令溝通的方式高程度改變。以聲音為介質的podcast、spotify甚至clubhouse等軟體興起，透過音聲傳遞資訊、情報與印象。德國鐘表品牌「朗格（a.lange & söhne）」近日在官方instagram悄悄釋出六組影音主題，將旗下包含1815、Saxonia、Lange 1、Zeitwerk等六個系列，定調為六組聲音短奏，也為系列表款賦予了無形的情緒聯想，一錘定音。

這項計畫早從2013年開始，朗格與作曲家合作，嘗試為六個系列表款，用更簡潔的方式：聲音，以抽象但直觀的形式，將表款精簡為一組短奏音符。例如象徵品牌原點的「1815」系列，是由五個音符組成，簡約永恆、經典和諧，一如1815系列代表的品牌形象；為收藏家趣稱為「貓頭鷹」系列的Zeitwerk，作曲家則從面盤設計的「塊狀」、「對稱」得到靈感，以三個音符傳遞出Zeitwerk強而有力的簡潔印象。當然也別忘記朗格在2019年第三季的最新系列：Odysseus，音符表現輕快而律動，一如這個古老時計家族中的明日之星，散發運動、青春的活力氣息。

德國製表品牌朗格的歷史最早可回溯至1815年，雖然因為時事更迭一度中斷，但品牌在1990年註冊重生、1994年揚旗推出近代重新表款，2000年為歷峰集團（Richetmont）收購，近代並以大日期視窗、偏心式面盤設計為特色散見於Lange 1、Saxonia系列，另外2010年推出的Zeitwerk系列也以直觀的數字時窗運結合報時功能、獨樹一格，目前六個系列的六組聲音短奏，僅在朗格ig帳號公布，可於instagram中搜尋alangesoehne聆聽、欣賞。

雖定調為「運動」風格，但2019年底推出的Odysseus系列，從細節造工、機芯打磨修飾，全然是高級表中的前段班水準。圖 / 翻攝自intagram @alangesoehne（合成圖）
雖定調為「運動」風格，但2019年底推出的Odysseus系列，從細節造工、機芯打磨修飾，全然是高級表中的前段班水準。圖 / 翻攝自intagram @alangesoehne（合成圖）
Zeitwerk系列以直觀的數字時窗運結合報時功能、獨樹一格，ZEITWERK DATE腕表更曾拿下德國商業雜誌《Uhren-Magazin》「25,000歐元以上腕表」的金擺輪獎。圖 / 朗格提供。
Zeitwerk系列以直觀的數字時窗運結合報時功能、獨樹一格，ZEITWERK DATE腕表更曾拿下德國商業雜誌《Uhren-Magazin》「25,000歐元以上腕表」的金擺輪獎。圖 / 朗格提供。
偏心風格的Lange 1系列，呈現數學中的黃金比例。圖 / 翻攝自intagram @alangesoehne。
偏心風格的Lange 1系列，呈現數學中的黃金比例。圖 / 翻攝自intagram @alangesoehne。

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