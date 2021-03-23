朗格為品牌六系列打造專屬「聽」格 一錘定音

去年因為疫情緣故令溝通的方式高程度改變。以聲音為介質的podcast、spotify甚至clubhouse等軟體興起，透過音聲傳遞資訊、情報與印象。德國鐘表品牌「朗格（a.lange & söhne）」近日在官方instagram悄悄釋出六組影音主題，將旗下包含1815、Saxonia、Lange 1、Zeitwerk等六個系列，定調為六組聲音短奏，也為系列表款賦予了無形的情緒聯想，一錘定音。

這項計畫早從2013年開始，朗格與作曲家合作，嘗試為六個系列表款，用更簡潔的方式：聲音，以抽象但直觀的形式，將表款精簡為一組短奏音符。例如象徵品牌原點的「1815」系列，是由五個音符組成，簡約永恆、經典和諧，一如1815系列代表的品牌形象；為收藏家趣稱為「貓頭鷹」系列的Zeitwerk，作曲家則從面盤設計的「塊狀」、「對稱」得到靈感，以三個音符傳遞出Zeitwerk強而有力的簡潔印象。當然也別忘記朗格在2019年第三季的最新系列：Odysseus，音符表現輕快而律動，一如這個古老時計家族中的明日之星，散發運動、青春的活力氣息。