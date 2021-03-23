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全家推蔬果拿鐵！Let's Café打造濃郁系「經典摩卡」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「FMC綠拿鐵」，售價48元，3月24日至4月20日可享單件39元、兩件69元嘗鮮價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「FMC綠拿鐵」，售價48元，3月24日至4月20日可享單件39元、兩件69元嘗鮮價。圖／全家便利商店提供

風靡全球的蔬果拿鐵吸引不少注重健康飲食的消費者，全家便利商店創便利商店之首，3月24日起新推出自有品牌FamilyMart Collection（以下簡稱FMC）紫拿鐵、綠拿鐵，使用多種蔬果，不加水及香料、色素等，並以冷壓技術讓天然蔬果保持原有風味，並符合Clean Label雙潔淨標示認證，每瓶售價48元，3月24日至4月20日可享單件39元、兩件69元嘗鮮價。

全家便利商店FMC蔬果拿鐵系列共推出2種口味，其中「FMC綠拿鐵」以綠色蔬果為主，選用優質地瓜葉、奇異果、芭樂等多樣水果，另外一款「FMC紫拿鐵」選用優質甜菜根、石榴、葡萄等多樣水果，口感綿密順口。「FMC綠拿鐵」、「FMC紫拿鐵」以天然蔬果冷壓製作，呈現自然的紫、綠色瓶身，不加水、香料、色素等成分，好喝又好拍。

此外，全家便利商店持續搶攻黑金商機，3月24日起推出Let's Café熱經典摩卡（大杯），有別於市面上添加巧克力粉、糖漿等，每杯加入整包可可鈕扣，加上Let's Café經典拿鐵沖泡，讓巧克力風味濃厚加倍，每杯65元，限量30萬杯，3月24日至4月6日全家便利商店會員可享59元嘗鮮優惠；另外也提供可可鈕扣單獨販售，消費者可買回自行添加熱牛奶沖泡，售價39元，3月24日至5月4日指定沖調飲品粉包系列10入249元。

全家便利商店新推出Let's Café熱經典摩卡（大杯），每杯加入整包可可鈕扣，增添巧克力濃郁風味，售價65元，限量30萬杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出Let's Café熱經典摩卡（大杯），每杯加入整包可可鈕扣，增添巧克力濃郁風味，售價65元，限量30萬杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店創便利商店之首，3月24日起新推出自有品牌FamilyMart Collection（簡稱FMC）紫拿鐵、綠拿鐵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店創便利商店之首，3月24日起新推出自有品牌FamilyMart Collection（簡稱FMC）紫拿鐵、綠拿鐵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「FMC紫拿鐵」，售價48元，3月24日至4月20日可享單件39元、兩件69元嘗鮮價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「FMC紫拿鐵」，售價48元，3月24日至4月20日可享單件39元、兩件69元嘗鮮價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出Let's Café熱經典摩卡（大杯），每杯65元，限量30萬杯，3月24日至4月6日全家便利商店會員可享59元嘗鮮優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出Let's Café熱經典摩卡（大杯），每杯65元，限量30萬杯，3月24日至4月6日全家便利商店會員可享59元嘗鮮優惠。圖／全家便利商店提供

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