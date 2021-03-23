全家推蔬果拿鐵！Let's Café打造濃郁系「經典摩卡」

風靡全球的蔬果拿鐵吸引不少注重健康飲食的消費者，全家便利商店創便利商店之首，3月24日起新推出自有品牌FamilyMart Collection（以下簡稱FMC）紫拿鐵、綠拿鐵，使用多種蔬果，不加水及香料、色素等，並以冷壓技術讓天然蔬果保持原有風味，並符合Clean Label雙潔淨標示認證，每瓶售價48元，3月24日至4月20日可享單件39元、兩件69元嘗鮮價。

全家便利商店FMC蔬果拿鐵系列共推出2種口味，其中「FMC綠拿鐵」以綠色蔬果為主，選用優質地瓜葉、奇異果、芭樂等多樣水果，另外一款「FMC紫拿鐵」選用優質甜菜根、石榴、葡萄等多樣水果，口感綿密順口。「FMC綠拿鐵」、「FMC紫拿鐵」以天然蔬果冷壓製作，呈現自然的紫、綠色瓶身，不加水、香料、色素等成分，好喝又好拍。