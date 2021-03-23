聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家推蔬果拿鐵！Let's Café打造濃郁系「經典摩卡」
風靡全球的蔬果拿鐵吸引不少注重健康飲食的消費者，全家便利商店創便利商店之首，3月24日起新推出自有品牌FamilyMart Collection（以下簡稱FMC）紫拿鐵、綠拿鐵，使用多種蔬果，不加水及香料、色素等，並以冷壓技術讓天然蔬果保持原有風味，並符合Clean Label雙潔淨標示認證，每瓶售價48元，3月24日至4月20日可享單件39元、兩件69元嘗鮮價。
全家便利商店FMC蔬果拿鐵系列共推出2種口味，其中「FMC綠拿鐵」以綠色蔬果為主，選用優質地瓜葉、奇異果、芭樂等多樣水果，另外一款「FMC紫拿鐵」選用優質甜菜根、石榴、葡萄等多樣水果，口感綿密順口。「FMC綠拿鐵」、「FMC紫拿鐵」以天然蔬果冷壓製作，呈現自然的紫、綠色瓶身，不加水、香料、色素等成分，好喝又好拍。
此外，全家便利商店持續搶攻黑金商機，3月24日起推出Let's Café熱經典摩卡（大杯），有別於市面上添加巧克力粉、糖漿等，每杯加入整包可可鈕扣，加上Let's Café經典拿鐵沖泡，讓巧克力風味濃厚加倍，每杯65元，限量30萬杯，3月24日至4月6日全家便利商店會員可享59元嘗鮮優惠；另外也提供可可鈕扣單獨販售，消費者可買回自行添加熱牛奶沖泡，售價39元，3月24日至5月4日指定沖調飲品粉包系列10入249元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言