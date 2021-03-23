大地酒店3/24推出「48小時快閃」 最高可省20,800元

北投大地酒店6周年慶，將在3/24推出48小時的快閃專案，內容包含7,999元的奇岩溫泉客房一泊一食，加贈2,000元的餐飲抵用金，房客可至館內奇岩一號中餐廳、義法料理喜歡西餐廳、月兒彎彎日式涮涮鍋餐廳消費抵用，另提供每日限量免費升等名額。

快閃時間自3/24（三）中午12時起，至3/26中午12時止，共48小時，消費者可透過訂房系統選擇4~5月指定日訂房，共有30天的日期可選擇。

此次大地酒店加碼贈送「免費房型升等」，每個日期訂房都限量開放免費升等5間楓林客房，另有總計2間的丹鳳套房的房型升等，其中，價值28,800元的丹鳳升等房型與7,999元閃購奇岩房型，價差最高可達20,800元之多，十分划算。

此外，大地酒店館內中、西餐與日式涮涮鍋也同步推出周年慶活動，包括中餐廳牛肉新菜品上市8折優惠，包括尖椒牛肉、藤椒老醰酸菜牛等；消費5,000元送500元、消費3,000元送200元抵用券；日式火鍋點套餐贈牛肉或豬肉以及抵用券等。西餐廳也推出可使用逾期的泡湯券兌換午餐套餐，還有「四人同行一人免費」優惠。