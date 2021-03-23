肉品8折、免費送套餐！燒肉LIKE「3Q套餐」現省50元

來自日本，標榜「一個人也能吃燒肉」的「燒肉LIKE」，為慶祝登台2週年，將於4月6日起，舉行為期25天的週年慶活動。活動期間，將推出「復刻3Q套餐390元」的優惠方案，並有抽獎活動，有機會免費獲得復刻3Q套餐或肉盤。另外還有9種肉品享8折的加點優惠。

燒肉LIKE自2018年在東京創立，店內最大的特色，就是打造個人餐檯，提供約A4大小的個人化電熱管烤肉爐，套餐也是針對個人食量所設計，方便獨自用餐的民眾也能品嚐燒肉，因此也獲得「邊緣人燒肉」、「單身燒肉」等暱稱。2019年4月，燒肉LIKE首度登台，目前開設有台北京站、中和環球中心、新竹巨城等4間分店。

燒肉LIKE在台開幕時，1個月內的時間內累積1.2萬人次用餐。為了感謝台灣民眾支持，因此推出「3Q套餐」390元的感謝活動，讓民眾品嚐得到日本特有的300公克大份量拼盤套餐，一次享受牛五花、松阪豬與豬五花。為慶祝2週年，4月6日至4月30日期間，燒肉LIKE再度推出「復刻3Q套餐」，同樣是300公克的份量，原價440元，優惠價390元。活動期間內點購復刻3Q套餐，就可參加抽獎活動，有機會免費獲得「復刻3Q套餐兌換券」或免費肉盤。另外活動期間內，包括松阪豬、牛舌、橫隔膜、和牛等9種肉品，也可享8折加購優惠。以松阪豬為例，原價110元，可享優惠價80元。