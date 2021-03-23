日本太刀魚驗出致癌禁藥 邊境攔下

食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，好市多從美國進口的珍蜜蘋果被驗出農藥違規，台灣渡邊商店從日本進口的太刀魚則被驗出有致癌性的還原型孔雀綠，通通遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有20款進口食品因違規遭退運銷毀。

根據違規名單，好市多股份有限公司從美國進口的珍蜜蘋果驗出農藥超標，1萬1975公斤遭邊境攔截；馥農企業股份有限公司從美國進口的SUNVIEW葡萄乾，則被驗出漂白劑二氧化硫超標，6120公斤退運銷毀。

除此之外，青草地國際有限公司從阿根廷進口的鮮大蒜也被檢出重金屬鎘超標，2萬4000公斤遭退運。

台灣渡邊商店從日本進口約1.1公斤太刀魚，驗出有致癌性的「還原型孔雀綠」。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依國內規定，還原型孔雀綠標準為不得檢出，較常見於水產品。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，孔雀綠是一種工業染劑，同時可作為養殖池的殺菌劑，但國際研究發現，孔雀綠及其代謝物「還原型孔雀綠」經動物實驗發現具有致癌性，恐影響甲狀腺、肝臟功能，增加罹癌風險，很多國家都已禁用。

陳慶裕指出，違規產品均在邊境攔下，全數退運銷毀，並未流入市面。