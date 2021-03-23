首創「寵物友善飯店」聯賣！這家還有「萌寵」專屬樂園

「毛孩」是許多家庭的一分子，加上國旅熱潮不減，帶著毛孩去旅行的需求愈來愈多，「寵物旅遊」形成商機。宜蘭傳藝老爺行旅、大板根森林溫泉酒店就首創寵物房聯賣專案；礁溪寒沐酒店首創的「寵沐苑」寵物旅館，則是「萌寵」專屬的新樂園。

台灣走向少子化，毛孩是許多家庭的成員之一。同屬園區度假類型、寵物友善旅宿的傳藝老爺與大板根，兩館皆擁有豐富的生態環境與多元遊憩，特別是都有為萌寵毛孩打造的「寵物房」，是少數寵物可進房的旅宿，因此聯手推出寵物房聯賣專案，2人1寵、一泊一食優惠價9,999元。

接待毛孩的專屬備品，包含狗屋、保潔墊、水盆、食碗等，傳藝老爺還提供主廚特製寵物早餐，大板根則提供第二隻寵物免費。「根著大爺遊雙園」即日起至3月31日限時搶購，開放6月底前入住，旅客需透過傳藝老爺、大板根兩館任一官網或電話訂房，即享寵物房、一般房限定優惠。

礁溪寒沐酒店為搶攻國旅毛孩市場，全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，愛犬入住寵沐苑標準房型每晚1,500元，加大房型2,000元，「安親」2小時300元起，共有16間房、戶外遊憩區及泡湯戲水池，全天候人員駐點服務，業者強調，每房皆有獨立監控系統，透過手機APP，主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動。